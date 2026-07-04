Vague de chaleur : La DGM joue la carte de la pédagogie

Ce phénomène favorise les vents Chergui (vents chauds et secs venus du Sahara) qui transportent des masses d’air sahariennes vers les régions centrales et nord, dépassant les normales saisonnières de 5 à 12 degrés Celsius selon les zones. Plus de neuf villes ont ainsi enregistré des températures supérieures à 40 degrés Celsius le 1er juillet, attestant de la sévérité et de l’ampleur de cette vague de chaleur.

La Direction explique dans une publication Facebook que les fortes températures se concentraient initialement dans le sud-est et les provinces du Sud en début de semaine, avant de s’étendre progressivement aux plaines atlantiques du centre et du nord. Même des villes proches du littoral comme Kénitra ont connu 42,2 degrés Celsius, Salé 40 degrés, et Casablanca 33,4 degrés. Cette situation illustre l’affaiblissement de l’influence océanique sous l’effet des vents de Chergui.

La Direction ajoute que cette configuration météorologique est également liée à l’« effet de foehn ». Ce phénomène implique que les masses d’air perdent leur humidité en traversant les montagnes de l’Atlas, puis se réchauffent en descendant vers les plaines occidentales. L’air devient ainsi plus chaud et sec, entraînant des températures exceptionnellement élevées, même près du littoral, particulièrement dans le Loukkos et le Gharb.

Selon les prévisions, les vents du Chergui devraient persister dans les jours à venir, maintenant des températures au-dessus des moyennes saisonnières, surtout dans les zones intérieures, le sud-est et les provinces du Sud. Les maximales oscilleront entre 40 et 46 degrés Celsius dans ces régions, contre 33 à 40 degrés ailleurs au Maroc, et entre 20 et 26 degrés sur les reliefs de l’Atlas, le Rif septentrional et le littoral méditerranéen. Des cellules orageuses locales pourraient aussi se former l’après-midi sur les montagnes de l’Atlas, le sud-est et l’Oriental, accompagnées d’averses, de vents violents et d’une activité électrique.

Bien qu’une légère baisse temporaire des températures soit attendue jeudi et vendredi dans certaines régions, la chaleur persistera jusqu’au week-end, notamment dans le sud, le sud-est et les plaines intérieures. La Direction exhorte les citoyens à éviter les activités extérieures aux heures les plus chaudes, à bien s’hydrater, à prendre soin des personnes vulnérables et à suivre les bulletins météorologiques officiels.