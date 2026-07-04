Hôpitaux de campagne : Sept unités commandées par le Maroc auprès de Rheinmetall

Le contrat a été conclu en juin avec le Maroc, pour un montant de plusieurs dizaines de millions d’euros. Un des hôpitaux sera livré au ministère de la Défense, et les six autres au ministère de l’Intérieur, indique un communiqué publié vendredi.

Les livraisons, prévues entre 2027 et 2028, seront réalisées via un distributeur marocain de matériel médical.

Rheinmetall a précisé que ces installations reposent sur des modèles développés pour les forces armées ukrainiennes, conçus pour être déployés rapidement et extensibles avec des tentes militaires. Ces hôpitaux comprendront un bloc opératoire autonome, une unité de soins intensifs, une unité de stérilisation, des salles d’hospitalisation, un poste de radiologie, un laboratoire, une pharmacie et des services spécialisés, notamment en ophtalmologie, en dentisterie et en ORL. Ils seront également équipés de scanners et posséderont leur propre approvisionnement en électricité, eau et oxygène, leur permettant de fonctionner de manière autonome, tant en zone urbaine qu’isolée.

« Nous sommes ravis d’avoir obtenu cette commande pour nos hôpitaux de campagne et d’amorcer une coopération en Afrique du Nord », a déclaré Armin Krenn, directeur général de Rheinmetall Mobile Systeme GmbH. Il a souligné que ces systèmes « ne sauvent pas seulement des vies en contexte de conflit, mais jouent également un rôle crucial lorsqu’il s’agit de pallier les défaillances des hôpitaux locaux ».