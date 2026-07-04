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Visite de l’ambassadeur français à Laayoune : Le Polisario dénonce le déplacement de P. Lalliot

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Visite de l’ambassadeur français à Laayoune : Le Polisario dénonce le déplacement de P. Lalliot

Dans un communiqué, Le Front a estimé que cette visite serait de nature à « compromettre les efforts des Nations unies visant à faire avancer le processus de paix vers une solution juste et durable à la question du Sahara », réaffirmant dans le communiqué produit à cette occasion, son rejet des positions françaises favorables au Maroc sur ce dossier.

Le Polisario a également renouvelé ses accusations selon lesquelles la France aurait apporté au Maroc un soutien « politique, diplomatique et militaire » depuis le début du conflit, considérant que cela va à l’encontre, selon lui, des responsabilités de Paris en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU et des principes de la Charte des Nations unies.

A Laayoune, P. Lalliot a inauguré mercredi dernier le nouveau siège officiel de l’Alliance française, à l’occasion de sa première visite dans les provinces du Sud depuis sa nomination. Il a également tenu des rencontres avec le président du conseil communal de Laâyoune, le président du conseil régional de Laâyoune-Sakia El Hamra, ainsi qu’avec le wali de la région.

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