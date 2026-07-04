8è de finale : Argentine, Egypte et Colombie valident leurs tickets

Une finale avant l’heure ? L’Argentine, tenante du titre, s’est qualifiée, vendredi au Stade de Miami, pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 en venant difficilement à bout du Cap-Vert (3-2 après prolongation), au terme d’une rencontre haletante marquée par une nouvelle prestation de haut niveau du gardien capverdien Fozinha.

L’Albiceleste a ouvert le score grâce à Lionel Messi (29e), avant que Deroy Duarte ne rétablisse la parité pour le Cap-Vert à la 59e minute.

Lors de la première prolongation, Lisandro Martinez a redonné l’avantage aux Argentins, mais Sidny Lopes Cabral a de nouveau remis les pendules à l’heure à la 103e minute.

Cristian Romero a finalement offert la qualification à l’Argentine en inscrivant le but victorieux à la 111e minute.

Grâce à ce succès, l’Argentine affrontera en huitièmes de finale l’Égypte. Les Pharaons se sont qualifiés le même jour face à l’Australie (1-1, 4 tab à 2) , à Arlington près de Dallas.

Opposée à des Australiens qui, comme eux, n’avaient encore jamais remporté un match à élimination directe en Coupe du monde, les Pharaons l’ont emporté lors de la séance de tirs au but, ne manquant aucune des quatre tentatives qu’ils ont eu à frapper.

L’Égypte avait rapidement pris l’avantage grâce à une tête d’Emam Ashour (13e), avant l’égalisation des Socceroos sur un but contre son camp de Mohamed Hany (55e).

Enfin, la Colombie est la dernière nation à valider son ticket pour les huitièmes de finale du mondial 2026.

Les Cafeteros se sont imposés (1-0) face au Ghana, vendredi, au stade de Kansas City, au terme d’une rencontre disputée. La seule réalisation des Colombiens a été inscrite par Jhon Arias à la 14è minute du jeu.

Au prochain tour, la Colombie sera opposée à la Suisse, tombeuse de l’Algérie (2-0). Les Suisses ont fait preuve de maîtrise pour écarter les Fennecs et décrocher leur qualification, promettant ainsi un duel très attendu face aux Colombiens.