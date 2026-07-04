Canicule en Europe : Feu de forêts en France, en Espagne et au Portugal

Au Portugal, le mercure devrait atteindre 44 degrés durant le week-end. De quoi favoriser les départs de feux dans un environnement déjà desséché par la dernière canicule. L’ensemble du territoire est à risque. Le gouvernement a donc décidé d’activer le mécanisme européen de protection civile, et a demandé des renforts à ses voisins espagnols et marocains. Pas moins de 10 000 hectares ont déjà flambé dans le nord cette semaine et 1 000 pompiers sont toujours mobilisés. D’autres brasiers font rage dans le sud, dans la région de Setubal. En tout neuf personnes ont été blessées. L’agence météorologique portugaise a placé en vigilance rouge 12 des 18 districts du territoire continental portugais. Ce niveau d’alerte maximale sera maintenu samedi et dimanche dans plusieurs régions.

En Espagne, un feu s’est déclaré vendredi au nord de Barcelone, près de la très touristique et très fréquentée Costa Brava. Environ 400 pompiers, dont dix équipes aériennes, sont à pied d’œuvre pour tenter de venir à bout de ce foyer. Plus d’une dizaine de communes de cette région littorale sont confinées. Le gouvernement régional catalan a demandé l’intervention de l’armée. Aujourd’hui, les flammes sont partiellement maîtrisées mais ont déjà réduit en fumée 2 200 hectares de cette zone.

Enfin en France, six départements sont encore en vigilance rouge de danger de feu et plusieurs personnes ont également été blessées. Après 48 heures d’efforts dans les massifs forestiers difficiles d’accès qui ont mobilisé jusqu’à 900 sapeurs-pompiers, les principaux incendies actifs dans le sud sont désormais fixés. Dans les Pyrénées-Orientales, l’incendie à Sainte-Marie-la-Mer et Canet-en-Roussillon, qui a entraîné l’évacuation d’un peu plus de 3 000 personnes jeudi, est sous contrôle, après avoir consumé trois campings et 281 bungalows, selon la préfecture. C’est leur précocité qui « inquiète » le gouvernement. La saison des incendies a un mois d’avance, selon le ministre de l’Intérieur.