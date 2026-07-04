Attaques terroristes simultanées au Mali : Bamako assure que tout est sous contrôle

Les affrontements ont commencé à l’aube. Le contingent Africa Corps du ministère russe de la Défense a indiqué que les premières attaques avaient été signalées vers 5h40, heure locale. Engagées aux côtés de l’armée malienne, ses unités affirment avoir participé aux opérations menées pour repousser les assaillants et stabiliser les positions visées. L’Africa Corps a également dénoncé une campagne de propagande menée par les groupes armés sur les réseaux sociaux. Selon le contingent, les informations diffusées par ces groupes ne correspondent pas à la réalité de la situation sur le terrain.

À Anéfis, localité stratégique du nord du Mali, les assaillants ont revendiqué une progression dans la ville. Cependant, l’armée malienne, appuyée par son partenaire russe, a poursuivi sa résistance et maintenu son dispositif dans la localité. À Gao, des tirs nourris et de fortes détonations ont été rapportés autour d’un camp militaire. À Sévaré, des explosions ont été entendues, avant le survol de la zone par des avions militaires. Plus au sud, la prison de Kéniéroba a également été attaquée. Plusieurs véhicules auraient été incendiés à l’intérieur de l’établissement, sans qu’il soit encore possible de confirmer s’il s’agissait d’une tentative d’évasion.

Cette nouvelle séquence intervient un peu plus de deux mois après les attaques coordonnées des 25 et 26 avril. Ces opérations avaient été menées dans le cadre d’une coordination entre le FLA et le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM), affilié à Al-Qaïda, contre plusieurs positions militaires maliennes. Elles avaient conduit au renforcement du déploiement des Forces armées maliennes et de leurs partenaires russes dans plusieurs secteurs stratégiques, notamment à Anéfis. Dans un nouveau communiqué publié le 4 juillet, l’état-major général des armées maliennes a affirmé que la situation était « totalement sous contrôle » sur les différentes positions visées. Selon le bilan provisoire communiqué par l’armée, les opérations menées par les FAMA et leurs partenaires ont permis de neutraliser 20 terroristes à Sévaré, ainsi que six autres à Gao. L’armée malienne fait également état d’un mort dans ses rangs et de quatre blessés, tous pris en charge. L’état-major affirme que toutes les attaques ont été vigoureusement repoussées. Des opérations de ratissage aériennes et terrestres se poursuivent afin de sécuriser les zones touchées.