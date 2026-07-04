Après les critiques du Président US : Rabibochage entre D. Trump et B. Netanyahu

Selon un communiqué officiel, B. Netanyahu a félicité Donald Trump à l’occasion de la fête nationale américaine, qui célèbre cette année le 250ᵉ anniversaire de l’indépendance des États-Unis. Au cours de leur échange, le Premier ministre israélien a également affirmé que les États-Unis étaient « le garant de la liberté dans le monde » et souligné l’importance des relations étroites entre les deux pays.

Les deux dirigeants se sont entendus sur le principe d’une rencontre à la Maison-Blanche dans un avenir proche, même si aucune date n’a encore été fixée. Cette information a été relayée par le média public israélien Kan.

Toujours selon Kan, le président libanais Joseph Aoun devrait également se rendre à Washington à la même période. Le média affirme que D. Trump souhaiterait favoriser une rencontre entre les deux responsables, malgré des informations précédentes selon lesquelles le président libanais s’opposait à tout contact direct avec le dirigeant israélien.

Cette future rencontre intervient dans un contexte de tensions entre Washington et Tel-Aviv, notamment après l’accord-cadre conclu le mois dernier entre les États-Unis et l’Iran, un accord qui aurait suscité des inquiétudes au sein du gouvernement israélien. D. Trump avait déjà critiqué B. Netanyahu, en particulier concernant sa position sur le Liban, tandis que plusieurs médias évoquent un refroidissement des relations entre les deux dirigeants.