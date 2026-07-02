Mondial 2026 8è de finale : Les Three Lions terrassent les Léopards

Le Congo avait pourtant idéalement lancé sa rencontre. Dès la 7e minute, Brian Cipenga profitait d’un ballon mal repoussé sur le côté gauche de la surface anglaise pour battre Jordan Pickford d’une frappe précise au premier poteau, récompensant l’entame audacieuse des hommes de Sébastien Desabre.

Cueillis à froid, les Three Lions ont longtemps peiné à trouver la faille. Malgré une domination territoriale croissante, les joueurs de Thomas Tuchel se sont heurtés à une défense congolaise compacte et surtout à un L. Mpasi en état de grâce. Le gardien congolais a multiplié les interventions décisives devant Jude Bellingham, Harry Kane et Marcus Rashford, maintenant son équipe en tête jusqu’à la pause. Les Léopards auraient même pu faire le break avant la mi-temps. Yoane Wissa a trouvé le poteau tandis qu’Aaron Wan-Bissaka sauvait les siens en repoussant une tentative anglaise sur sa ligne. De quoi nourrir les espoirs congolais face à une sélection anglaise de plus en plus fébrile.

Au retour des vestiaires, l’Angleterre a accentué la pression. L. Mpasi a encore repoussé plusieurs tentatives, notamment une nouvelle frappe de Bellingham, alors que Nathanaël Mbuku faisait encore passer un frisson dans le camp adverse sur une puissante tentative déviée au-dessus de la barre. Mais les grandes compétitions se décident souvent sur le talent des grands buteurs. À la 75e minute, Harry Kane a fini par tromper la vigilance du portier congolais d’une tête croisée pour remettre les deux équipes à égalité. Onze minutes plus tard, le capitaine anglais surgissait de nouveau pour inscrire le but de la victoire (86e), anéantissant les derniers espoirs des Léopards.

Malgré l’élimination, la RDC quitte la compétition avec les honneurs. Face à l’un des favoris du tournoi, les Léopards ont livré une prestation de haut niveau, portée par un Lionel Mpasi exceptionnel et une organisation collective qui a longtemps fait douter les vice-champions d’Europe.

Grâce à ce succès arraché dans les derniers instants, l’Angleterre poursuit sa route vers les huitièmes de finale, où elle retrouvera le Mexique le 6 juillet.