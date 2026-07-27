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Sports de combat : O. Assli conserve son titre à Miami

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Sports de combat : O. Assli conserve son titre à Miami

Annonçant cette victoire, l’équipe du combattant rappelle qu’« il s’agit de sa première défense de titre depuis son sacre mondial en décembre 2025, obtenu au terme de cinq rounds face à l’Australien James Honey ».

O. Assli a dédié sa victoire au roi Mohammed VI et à « tous les Marocains à travers le monde », en saluant « les succès successifs du sport marocain sur la scène internationale » qui ne se limitent plus au football et s’étendent à « d’autres disciplines, notamment aux sports de combat ».

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