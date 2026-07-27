Sports de combat : O. Assli conserve son titre à Miami

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Annonçant cette victoire, l’équipe du combattant rappelle qu’« il s’agit de sa première défense de titre depuis son sacre mondial en décembre 2025, obtenu au terme de cinq rounds face à l’Australien James Honey ».
O. Assli a dédié sa victoire au roi Mohammed VI et à « tous les Marocains à travers le monde », en saluant « les succès successifs du sport marocain sur la scène internationale » qui ne se limitent plus au football et s’étendent à « d’autres disciplines, notamment aux sports de combat ».