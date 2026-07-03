Choc Maroc-Canada : J. Marsch anticipe un « cauchemar » !

« Préparer un match contre le Maroc, c’est comme vivre un cauchemar sanglant et horrible. Je n’ai même pas envie de les regarder jouer. Ils sont trop forts », a déclaré Jesse Marsch mercredi, soulignant la qualité de l’équipe marocaine après sa victoire haletante aux tirs au but face aux Pays-Bas.

Le coach canadien a rappelé la série de 33 matchs sans défaite du Maroc et salué la maîtrise de son milieu de terrain, citant notamment Yassine Bounou et Achraf Hakimi, mais aussi Ismael Saibari, qui s’est engagé mercredi avec le Bayern Munich après avoir marqué lors des trois matchs de groupe.

Tout en reconnaissant la puissance du Maroc, J. Marsch a assuré que le Canada, qualifié pour la première fois de son histoire en huitièmes de finale d’une Coupe du monde, était prêt à relever le défi. « Nous savons que tout le monde va nous donner perdants, mais cela nous offre une occasion à saisir. Nous sommes concentrés sur l’objectif de livrer la meilleure performance de notre vie », a-t-il déclaré.