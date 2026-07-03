Opération Marhaba : L’heure est au rush…

Ces chiffres témoignent du démarrage soutenu de cette vaste opération annuelle, organisée pour accompagner le retour estival des Marocains du monde, qui constitue chaque année l’un des plus importants mouvements de voyageurs en Méditerranée.

Les plateformes aéroportuaires demeurent la principale porte d’entrée des MRE. Elles ont accueilli 417.611 voyageurs, représentant 59,25 % de l’ensemble des arrivées enregistrées depuis le lancement de l’opération. L’aéroport Mohammed V de Casablanca confirme son statut de premier hub du Royaume, avec 25,45 % des arrivées, consolidant ainsi son rôle stratégique dans le dispositif d’accueil des Marocains du monde.

Les ports marocains ont, pour leur part, enregistré 287.103 passages, soit un peu plus de 40 % du flux total. Le complexe portuaire de Tanger Med s’impose une nouvelle fois comme la principale porte d’entrée maritime, en raison notamment de son importante capacité d’accueil et de ses nombreuses liaisons avec les ports européens.

Au-delà des statistiques de fréquentation, la Fondation poursuit son action de proximité auprès des voyageurs. Durant les vingt premiers jours de l’opération, 9.118 personnes ont bénéficié d’un accompagnement dans les différents espaces d’accueil déployés au Maroc et à l’étranger. Les interventions concernent l’assistance administrative et juridique, l’orientation des voyageurs, les facilités douanières, ainsi que des prestations médicales et logistiques destinées à permettre aux familles de poursuivre leur trajet dans les meilleures conditions. Ce dispositif mobilise des équipes pluridisciplinaires composées notamment de médecins, d’assistants sociaux, de volontaires, d’agents d’accueil et de représentants des différents services administratifs, présents en permanence sur les principaux sites de transit.

La Fondation a également été amenée à intervenir dans plusieurs situations particulières nécessitant une prise en charge rapide. Parmi les cas signalés figure l’évacuation sanitaire d’une ressortissante marocaine présentant une suspicion d’appendicite, l’assistance apportée à un MRE ayant perdu les clés de son véhicule en Espagne, ainsi que la prise en charge médicale d’une passagère blessée à bord d’un ferry reliant l’Europe au Maroc. À l’aéroport Tanger-Ibn Battouta, les équipes de la Fondation sont également intervenues pour accompagner un voyageur souffrant de complications liées au diabète et à une maladie cardiaque, illustrant le rôle essentiel du dispositif sanitaire déployé tout au long de l’opération.

La 26ᵉ édition de l’opération Marhaba lancée le 10 juin mobilise un vaste réseau de 26 espaces d’accueil, dont 20 répartis sur le territoire national et six installés en France, en Espagne et en Italie, principaux pays de résidence de la communauté marocaine établie à l’étranger. Ces structures assurent une permanence tout au long de la période estivale afin d’offrir assistance, orientation et accompagnement aux millions de Marocains qui regagnent le Royaume pour les vacances.

Avec une fréquentation en progression dès les premières semaines de l’opération, les autorités s’attendent à une intensification des flux au cours du mois de juillet, période traditionnellement marquée par le pic des retours des Marocains résidant à l’étranger.

A rappeler par ailleurs que l’Office des changes a signalé que les transferts de fonds effectués par les Marocains résidant à l’étranger (MRE) ont atteint plus de 50,22 milliards de dirhams (MMDH) à fin mai 2026, contre 46,16 MMDH à la même période une année auparavant. Dans son récent bulletin sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs, l’Office précise que ces transferts ressortent en amélioration de 8,8% en glissement annuel. Il fait également état d’un solde positif de la balance « Voyages » de près de 40 MMDH (+19,4%). Ce solde est le résultat d’une croissance des recettes (+14,6% à 53,76 MMDH) plus importante que celle des dépenses (+2,7% à 13,77 MMDH).