Grandes chaleurs : Enfin, la Santé appelle à la vigilance…

Le ministère souligne dans un communiqué que les fortes chaleurs représentent un risque accru pour certaines catégories de la population. Il invite ainsi à accorder une attention particulière aux enfants, aux personnes âgées, aux femmes enceintes, aux personnes atteintes de maladies chroniques, ainsi qu’aux personnes dont l’activité professionnelle ou les efforts physiques se déroulent en plein soleil.

Afin d’en prévenir les effets, le ministère recommande de s’hydrater régulièrement en buvant de l’eau en quantité suffisante tout au long de la journée. Il conseille également d’éviter les déplacements et les sorties durant les heures les plus chaudes, notamment entre midi et 16 heures, période durant laquelle les températures atteignent généralement leur maximum.

Les autorités sanitaires préconisent par ailleurs de privilégier les lieux frais ou correctement ventilés, de porter des vêtements légers et adaptés aux fortes températures et de limiter les efforts physiques non indispensables afin de réduire les risques d’épuisement ou de coup de chaleur.

Le ministère insiste également sur le rôle de l’entourage dans la protection des personnes les plus exposées. Les familles, voisins et proches sont ainsi invités à prendre régulièrement des nouvelles des personnes âgées ou malades, à veiller à leur bonne hydratation et à les accompagner dans le respect des recommandations sanitaires.

Le communiqué rappelle en outre les principaux symptômes pouvant révéler une atteinte liée aux fortes chaleurs. Une forte fièvre, une fatigue inhabituelle, des vertiges, des maux de tête, une soif intense, des crampes, un état de confusion, une somnolence anormale ou encore une baisse de la vigilance doivent conduire à consulter sans délai l’établissement de santé le plus proche afin de bénéficier d’une prise en charge adaptée.

Parallèlement à cet appel à la vigilance, le ministère indique avoir activé, comme chaque année depuis le mois de juin, le dispositif sanitaire national consacré à la gestion des vagues de chaleur. Ce plan prévoit un renforcement de la vigilance et du suivi sanitaire au niveau territorial, afin d’assurer une surveillance accrue de la situation dans les différentes régions du Royaume. Le dispositif comprend également le maintien de la continuité des services de santé, le renforcement des capacités des services d’urgence, la mobilisation des services d’aide médicale urgente, la sécurisation des stocks de médicaments ainsi que l’intensification des campagnes de sensibilisation et d’information destinées à la population.

À travers cette mobilisation, les autorités sanitaires entendent anticiper les conséquences des températures extrêmes sur la santé publique et garantir la disponibilité des structures de prise en charge en cas de besoin. Le MSPS conclut en renouvelant son appel au strict respect des consignes de prévention et à la solidarité envers les personnes les plus vulnérables. Il estime que l’adoption de ces gestes simples, conjuguée à une vigilance collective, constitue un levier essentiel pour réduire les risques sanitaires liés aux fortes chaleurs et préserver la santé ainsi que la sécurité de l’ensemble des citoyens.