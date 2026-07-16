En cette saison caniculaire : Un feu ravage Ounaine à Taroudant

Les équipes de la Protection civile, les agents forestiers et les autorités locales ont été mobilisés la nuit dernière pour tenter de maîtriser le feu menaçant le couvert forestier. Le terrain difficile complique l’accès des engins lourds, tandis que les équipes ont travaillé sans relâche pour empêcher les flammes d’atteindre les zones habitées voisines.

Les autorités ont mobilisé la Gendarmerie royale, les Forces auxiliaires, ainsi que l’Agence nationale des eaux et forêts pour mettre en place des lignes de confinement. Un soutien aérien avec des avions bombardiers d’eau Canadair est également prévu pour contribuer à l’extinction des flammes touchant les crêtes montagneuses. Les habitants sont priés d’éviter les zones sinistrées, de se tenir à l’écart des fumées et de suivre les consignes des services de secours.