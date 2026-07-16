Coopération maroco-française : Rabat accueille la réunion de haut niveau

La tenue de cette session intervient « en consécration du partenariat d’exception renforcé liant le Maroc et la France, sous la conduite des deux Chefs d’État », indique un communiqué du département du chef du gouvernement.

Lors de la réception donnée par l’ambassade de France au Maroc, mardi 14 juillet à Rabat, à l’occasion de la Fête nationale française en présence de plus de 1 500 personnes, Philippe Lalliot a mis en avant le partenariat bilatéral orienté vers l’avenir. « Ici à Rabat, comme à Casablanca, Tanger, Marrakech ou Laâyoune, où j’étais il y a quelques jours pour inaugurer la première Alliance Française de la ville, on ne parle pas seulement de l’avenir : on le construit, jour après jour », a dit l’ambassadeur, en présence de Mohamed Saad Berrada, ministre de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports, représentant le gouvernement du Maroc.

Dans ce contexte, le diplomate a souligné les larges domaines du partenariat entre le Maroc et la France, tout en faisant référence à la lettre du président Emmanuel Macron au roi Mohammed VI, en juillet 2024, où Paris reconnaît que l’avenir du Sahara s’inscrit dans le cadre de la souveraineté du Maroc. « Les diplomaties française et marocaine promeuvent ensemble les principes fondamentaux qui régissent l’ordre international et les organisations multilatérales », a relevé P. Lalliot. Le diplomate a rappelé également que « la France est le premier investisseur et employeur étranger au Maroc et de nombreuses entreprises françaises ont contribué, il y a plus d’une décennie, à l’essor de l’industrie marocaine». Inscrivant son discours dans l’avenir du partenariat bilatéral, l’ambassadeur a par ailleurs évoqué «les grands rendez-vous et les défis à relever ».

Le diplomate a mis en exergue trois priorités que sont « porter des solutions communes face aux grands défis internationaux et renforcer notre sécurité ; s’épauler pour peser dans les secteurs qui irrigueront demain nos économies ; faire grandir l’amitié et la connaissance entre nos sociétés, en particulier entre nos jeunesses qui incarnent l’avenir de la relation franco-marocaine ». Enfin, il salué le « lien humain entre les peuples français et marocains», qui trouve son prolongement «dans la vitalité des diasporas ».