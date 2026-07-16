Au tribunal correctionnel de Casablanca : A. Lmrabet écouté et relaxé…

Le procureur a précisé que, suite au communiqué concernant les raisons de l’arrestation, le journaliste a été présenté mercredi devant le parquet. Il a été interrogé sur les faits qui lui sont reprochés, dans le respect des dispositions légales, tout en bénéficiant de ses droits et garanties, y compris un examen médical.

Dans son communiqué, le procureur a ajouté que, après examen des documents de la procédure, il a été décidé de poursuivre l’enquête, de procéder aux expertises techniques nécessaires et de libérer A. Lmrabet. Ses biens saisis lui ont été restitués, notamment deux ordinateurs, une clé USB et un téléphone portable. Les mesures juridiques appropriées seront prises une fois l’enquête achevée, conclut le communiqué.

Une fois dehors, le journaliste a déclaré à la presse que les agents qui l’avaient arrêté à Tanger avaient refusé de décliner leur identité. « Ils m’ont tordu le bras », a-t-il affirmé. En revanche, il a indiqué que les conditions de sa prise en charge avaient changé dès son arrivée à la Brigade nationale. « Dès mon arrivée ici, le traitement a été différent. Un médecin a été appelé pour m’examiner », a-t-il déclaré, ajoutant que plusieurs personnes s’étaient dites surprises par les plaintes déposées contre lui ainsi que par le recours au Code pénal plutôt qu’à la législation encadrant la presse et l’édition. Il a également expliqué qu’au cours de son audition, il avait demandé, conformément à la loi, la présence de ses avocats. Il lui aurait toutefois été répondu que ceux-ci étaient absents en raison du mouvement de grève qu’ils observent actuellement.

Concernant la suite de la procédure, lA. Lmrabet a précisé qu’il avait été autorisé à quitter les lieux et qu’il serait recontacté ultérieurement. « On m’a demandé de partir en m’indiquant qu’on me convoquerait à nouveau. Je répondrai présent, je ne prendrai pas la fuite », a-t-il assuré, rappelant qu’il ne s’était plus rendu au Maroc depuis le décès de son père.