Dossier saharien : Le Pérou appuie désormais l’intégrité territoriale du Maroc

Cette position a été exprimée lors de l’audience accordée par la présidente élue à Amine Chaoudri, ambassadeur du Maroc au Pérou, qui lui a remis un message de félicitations du roi Mohammed VI à l’occasion de son élection à la présidence du pays. Le bureau de Keiko Fujimori a précisé que cette rencontre a été l’occasion de réaffirmer la volonté du prochain gouvernement péruvien de renforcer les relations d’amitié et de coopération avec le Maroc, ainsi que son soutien à l’intégrité territoriale du Maroc et à sa souveraineté sur ses provinces du Sud.

La même source a ajouté que K. Fujimori a également réitéré son plein engagement en faveur de la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations unies, qui consacre l’initiative d’autonomie comme base pour parvenir à une solution définitive au différend régional autour du Sahara.

Le Pérou avait annoncé, en août 2022, le retrait de sa reconnaissance de la RASD. Mais Pedro Castillo, président de gauche de l’époque, avait ignoré cette décision quelques semaines plus tard, célébrant dans un message publié sur la plateforme X le premier anniversaire de la reprise des relations entre son pays et le Front Polisario. Après la destitution et l’arrestation de Castillo en décembre 2022, à la suite de sa tentative avortée de dissoudre le Congrès, et l’arrivée de Dina Ercilia Boluarte Zegarra à la présidence, le Pérou a décidé, en septembre 2023, de rompre ses relations avec la RASD.

La première reconnaissance par le Pérou de la RASD remonte à 1984, sous la présidence de Fernando Belaúnde, avant que le président Alberto Fujimori ne décide, en 1996, de la geler. Il est le père de l’actuelle présidente élue qui doit officiellement prendre ses fonctions le 28 juillet courant.