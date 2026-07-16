Coopération franco-marocaine : S. Lecornu ambitionne, depuis Rabat, à « changer d’échelle »

Arrivé mercredi soir à Rabat, le chef du gouvernement français avait été accueilli par A. Akhannouch avec les honneurs militaires. Avant ses entretiens, S. Lecornu s’est rendu au mausolée Mohammed-V pour déposer des gerbes sur les tombes des rois Mohammed V et Hassan II.

Le chef du gouvernement français a inscrit cette visite dans le prolongement de celle d’Emmanuel Macron au Maroc en octobre 2024, qui avait marqué le rapprochement entre Paris et Rabat après plusieurs années de tensions. Il a également évoqué une future visite d’État du roi Mohammed VI en France, qui devrait « déboucher sur un traité d’amitié hors normes », allant au-delà du « partenariat d’exception renforcé » conclu en 2024. Selon S. Lecornu, les travaux menés à Rabat doivent préparer des « décisions historiques » des deux chefs d’État dans les prochains mois.

Les deux gouvernements qui signent ainsi un renouveau dans le réchauffement diplomatique doivent signer une quinzaine d’accords dans les domaines économique, sécuritaire, migratoire et de la défense. Les discussions portent notamment sur la lutte contre le terrorisme, une ligne ferroviaire régionale à Rabat, une interconnexion électrique et d’éventuels partenariats dans l’armement. Paris entend également renforcer sa coordination avec Rabat sur les relations avec l’Union européenne et sur les enjeux sécuritaires, démographiques et environnementaux en Afrique.

A. Akhannouch a indiqué que le partenariat d’exception renforcé, conclu lors de la visite d’État du président français en 2024, a ouvert « une nouvelle page dans les relations entre les deux pays » et « fondé un cap ambitieux ». Les ministres français et marocains ont eu des entretiens bilatéraux avant la plénière et S. Lecornu a également rencontré A. Akhannouch dans un tête-à-tête au cours duquel ont été évoquées la coopération sécuritaire et la lutte contre le terrorisme.

Cela faisait 7 ans que ce type de réunion, initié par le défunt souverain Hassan II en 1996, n’avait pas eu lieu. Les relations entre la France et le Maroc sont au beau fixe depuis que le président Emmanuel Macron a reconnu la souveraineté marocaine sur le territoire disputé du Sahara occidental. Le volet économique occupera également une place centrale, car 42 contrats et accords d’investissement pour un montant global de 10 milliards d’euros avaient été annoncés lors de la visite d’E. Macron à Rabat il y a deux ans. Parmi les secteurs cités, le ferroviaire figure en bonne place avec la ligne de train à grande vitesse Tanger-Marrakech. L’énergie avec le développement de la filière hydrogène vert et l’agriculture et l’enseignement sont aussi à l’ordre du jour.

Il s’agira de montrer que depuis 2024, les projets ont avancé. Comme meilleur gage, en octobre 2025, Safran avait annoncé un accord d’investissement avec l’ouverture d’une nouvelle chaîne d’assemblage pour moteurs d’avion, l’aéronautique et l’automobile étant des secteurs clé dans la réindustrialisation du pays. Avec plus de 15 milliards d’euros d’échanges commerciaux l’année dernière, chiffre qui a doublé en moins de dix ans, le commerce entre les deux pays se développe. Mais Rabat cherche plus et mieux…

En exécution des instructions du roi Mohammed VI, chef suprême et chef d’état-major général des Forces armées royales (FAR), A signaler que Abdeltif Loudyi, ministre délégué auprès du chef du gouvernement, chargé de l’Administration de la défense nationale, a reçu jeudi Catherine Vautrin, ministre des Armées et des anciens combattants de France. A cette rencontre tenue, en exécution des instructions du roi Mohammed VI, chef suprême et chef d’état-major général des Forces armées royales (FAR), a pris part le général de corps d’armée, inspecteur général des FAR et commandant la zone Sud.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de la consolidation et de la diversification de la coopération bilatérale entre les deux pays. Elle a été marquée par la signature d’un arrangement technique et un mémorandum portant sur la coopération dans l’industrie de défense, indique un communiqué de l’Administration de la défense nationale.

A l’occasion de cet entretien, les deux responsables ont échangé sur des questions d’ordre bilatéral et régional, ainsi que des voies et moyens à explorer pour le renforcement et la diversification de la coopération dans le domaine militaire. En outre, ils ont manifesté l’ambition commune de consolider ces relations à travers la mise en œuvre des instruments juridiques signés ce jour, reflétant des relations d’amitié et de respect mutuel.

Une brochette d’accords

La quinzième réunion de haut niveau Maroc – France a été marquée, jeudi 16 juillet, par la signature de 14 accords entre Rabat et Paris. S. Lecornu a rappelé que cette réunion, à la demande des deux chefs d’État, visait à «veiller très scrupuleusement à ce que soient tenus les engagements pris lors de la visite d’État du président Macron au Maroc, en octobre 2024». « Il nous a aussi été confié la mission de former de nouveaux projets et de veiller à leur mise en œuvre, dans l’intérêt même de chacun de nos deux peuples, dans l’esprit du partenariat d’exception qui nous lie », a-t-il relevé.

Consacrant cette ambition, les accords signés lors de la réunion de haut niveau Maroc – France se déclinent en une lettre d’intention relative à la coopération en matière de politique étrangère féministe, une annexe à l’arrangement technique dans le domaine de l’aviation civile, une convention de partenariat entre l’École nationale supérieure maritime (ENSM) en France et l’Institut supérieur d’études maritimes (ISEM) au Maroc, outre des conventions de prêt AFD RER Rabat et de prêt AFD sur la politique de l’eau.

Les autres accords couvrent d’autres domaines de la coopération, à travers une «déclaration d’intention sur l’enseignement de la langue arabe et de l’histoire-géographie dans le réseau d’enseignement français», une «convention de partenariat stratégique entre l’Institut du monde arabe et le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication», ou encore un «projet d’accord-cadre de coopération scientifique entre le CIRAD et l’IAV».

Par ailleurs, les deux parties ont scellé un accord de coopération Groupe La Poste – Barid Al Maghrib, une convention cadre de coopération entre le CEREMA et le LPEE, une lettre d’intention sur les résidences d’artiste, ou encore une lettre d’intention sur la participation du Maroc au Fonds pour les auteurs et producteurs africains. Ces cadres juridiques sont complétés par des termes de référence du comité bilatéral «industrie de défense» et un «arrangement technique sur les archives militaires».