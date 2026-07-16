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Smart Car : Stellantis produit à Kénitra Fastback et Grizzly

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Smart Car : Stellantis produit à Kénitra Fastback et Grizzly

Selon R. Mezzour, ce développement témoigne de l’essor rapide de l’usine de Kénitra depuis son inauguration par le roi Mohammed VI en 2019. Actuellement, le site peut produire annuellement près de 535 000 véhicules et 350 000 moteurs. Les effectifs sont passés de 1 700 employés en 2019 à plus de 7 200 aujourd’hui, avec un objectif de 9 300 d’ici fin 2026.

Le ministre a précisé que l’usine a porté son taux d’intégration locale à 69 %, adoptant un modèle de production plus numérisé et automatisé. Elle s’appuie désormais sur l’intelligence artificielle, des systèmes de vision par ordinateur et des technologies de guidage en temps réel.

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