Conjoncture : Croissance en hausse et inflation en baisse, assure le HCP

Dans son récent point de conjoncture, le HCP explique qu’« après un premier semestre marqué par le ralentissement des filières secondaires, l’économie nationale devrait afficher un regain d’activité au troisième trimestre 2026, avec des perspectives mieux orientées pour les industries extractives et manufacturières. La progression du produit intérieur brut atteindrait 5,4% en variation annuelle, après +4,8% au trimestre précédent, soutenue par le redressement de la demande intérieure et l’amélioration graduelle du commerce mondial ».

L’accélération de la croissance reposerait sur un élargissement progressif des moteurs sectoriels. L’agriculture poursuivrait son redressement au rythme de 19,9%, au troisième trimestre 2026, en variation annuelle.

Parallèlement, l’amélioration du commerce mondial soutiendrait un renforcement de la demande extérieure, favorisant une hausse de 1,8% de la valeur ajoutée manufacturière. Les industries extractives bénéficieraient, également, d’un environnement plus porteur, grâce au redressement de la demande étrangère adressée aux engrais, sur fond d’un assouplissement des droits de douane sur le marché américain, ainsi que du raffermissement de la demande indienne et japonaise.

Les activités tertiaires conserveraient, pour leur part, leur dynamisme, affichant un affermissement de leur valeur ajoutée de 4,4%, en variation annuelle.

La consommation des ménages continuerait de constituer le principal moteur de cette performance, avec une progression de 4,9%, après +4,7% au trimestre précédent. Elle serait, notamment, appuyée par la poursuite de l’amélioration des revenus, ainsi que par le maintien de conditions de financement favorables, dans un contexte d’allégement des tensions inflationnistes.

L’inflation globale s’établirait à 1,2% en moyenne annuelle, au troisième trimestre, après avoir culminé à +1,7% au mois d’avril, sous l’hypothèse de maintien du cours du Brent aux alentours de 85 $/baril.

L’investissement productif retrouverait, pour sa part, une dynamique plus soutenue (+11,1%, après +9,4% au deuxième trimestre 2026), portée par le renforcement des investissements en infrastructures portuaires, routières et hydrauliques.

Parallèlement, les échanges extérieurs continueraient de contribuer négativement à la croissance, à hauteur de -2,1 points, en moyenne, au troisième trimestre 2026. Le redressement des exportations (+10,2%), tiré par la reprise des dérivés du phosphate, serait contrebalancé par une progression plus vive des importations (+12,4%, après +10,8%), dopée par le raffermissement de la demande intérieure. La balance des risques liée à ce scénario de croissance demeure légèrement orientée à la baisse, principalement en raison des incertitudes entourant l’évolution des tensions géopolitiques et de leurs répercussions sur les prix de l’énergie, le commerce international et les coûts de production. Néanmoins, les perspectives restent soutenues par des fondamentaux domestiques relativement solides, notamment le redressement de l’agriculture, la résilience de la demande intérieure et le maintien de conditions monétaires favorables.

De son côté, l’inflation se serait établie, globalement, à 1,1%, en variation annuelle, au deuxième trimestre 2026, après un recul de 0,1% au trimestre précédent, révèle encore le HCP, qui précise que cette inflation serait tirée par le renforcement de sa composante énergétique. De même, la remontée des prix des carburants, dont la contribution aurait atteint +0,8 point, aurait entrainé une progression de 2,5% des prix non alimentaires, après +0,7% un trimestre auparavant.

Parallèlement, le recul des prix alimentaires se serait atténué, passant de -1,1% à -0,7%, avec la hausse des prix des viandes rouges.

Dans ce contexte, l’inflation sous-jacente aurait, également, amorcé une légère inflexion, s’établissant à -0,2%, contre -1% au trimestre précédent.