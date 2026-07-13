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En dépit de la veille : Un incendie ravage une palmeraie dans la province d’Errachidia

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En dépit de la veille : Un incendie ravage une palmeraie dans la province d’Errachidia

Plus de 180 personnes, incluant des éléments de la Protection civile, des autorités locales, de la Gendarmerie royale, de l’Agence nationale des eaux et forêts, des forces auxiliaires ainsi que des habitants, ont été mobilisées pour combattre les flammes. Les opérations se sont poursuivies jusqu’à tard dans la soirée.

Des vents violents ont intensifié l’incendie, causant également des dommages aux infrastructures d’irrigation, notamment les canaux traditionnels. Les autorités ont maintenu une surveillance étroite pour prévenir toute reprise du feu et ont ouvert une enquête pour en déterminer la cause.

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