IDE : Plus de 3 milliards de dollars captés en 2025, assure la CNUCED

Dans son World Investment Report 2026, la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) ne se limite pas à relever la hausse des capitaux reçus par le Royaume. Elle consacre également plusieurs développements à son industrie automobile, aux batteries électriques, aux énergies renouvelables, à Tanger Med et aux mécanismes publics de mobilisation de l’investissement.

Les flux d’investissements directs étrangers entrant au Maroc se sont établis à 3,338 milliards de dollars en 2025, contre 1,748 milliard en 2024, soit une progression de près de 91%. Ce montant place le Royaume au deuxième rang des destinations d’IDE en Afrique du Nord, derrière l’Égypte, qui a reçu 15,453 milliards de dollars. L’Algérie, la Tunisie et la Libye ont enregistré respectivement 1,530 milliard, 1,173 milliard et 828 millions de dollars.

Cette performance marocaine contraste avec le recul global observé dans la sous-région. Les IDE reçus par l’Afrique du Nord sont tombés de 51,269 milliards de dollars en 2024 à 22,394 milliards en 2025, soit une baisse de 56%, essentiellement attribuée à l’effet de base créé par le mégaprojet de Ras El-Hekma en Égypte. La CNUCED relie directement la progression du Maroc à la poursuite de sa diversification dans les activités manufacturières et automobiles.

Le stock d’IDE détenu dans le Royaume a parallèlement atteint 80,802 milliards de dollars à fin 2025, contre 64,527 milliards en 2024. Le stock d’investissements marocains à l’étranger est, pour sa part, passé de 10,762 milliards à 12,655 milliards de dollars.

L’automobile demeure l’un des principaux moteurs de cette dynamique. Parmi les dix plus grands projets greenfield annoncés en Afrique en 2025, la CNUCED recense un investissement de Stellantis estimé à 1,5 milliard de dollars au Maroc. Il s’agit du huitième projet le plus important du continent recensé dans ce classement et de l’unique projet automobile parmi les dix premiers.

Le rapport accorde cependant une place particulière au développement de la filière des véhicules électriques. Alors que l’investissement international dans l’automobile traditionnelle se contracte et se concentre autour des grands marchés, les projets liés aux véhicules électriques progressent et se répartissent entre de nouvelles destinations. La CNUCED cite le Maroc comme le principal exemple africain de cette extension géographique, aux côtés de l’Inde, du Brésil, de l’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis.

Entre 2021 et 2025, le Royaume a ainsi intégré le groupe des pays ayant accueilli plus de 5 milliards de dollars de projets greenfield dans les équipements de transport liés aux véhicules électriques. La valeur mondiale de ces investissements a augmenté de 363% par rapport à la période 2015-2019, tandis que leur nombre a progressé de 154%. Pour la CNUCED, l’arrivée du Maroc dans la fabrication de batteries ne résulte pas d’un dispositif ponctuel d’incitations, mais d’une stratégie industrielle conduite sur le long terme.

Le Pacte national pour l’émergence industrielle puis le Plan d’accélération industrielle ont contribué à construire une base automobile exportatrice, appuyée sur des zones industrielles équipées, des incitations liées aux zones franches, le développement des fournisseurs et des établissements de formation spécialisés. La Charte de l’investissement de 2022 a complété ce dispositif par des aides liées aux performances et un mécanisme réservé aux projets stratégiques. Selon le rapport, cet ensemble a permis de constituer la base de fournisseurs, les compétences et les infrastructures ayant facilité, en 2024, l’accélération du projet de gigafactory dans la région Rabat-Salé-Kénitra. L’investissement initial est évalué à 1,3 milliard de dollars, avec une capacité appelée à passer de 20 à 100 GWh et un investissement potentiel total de 6,5 milliards de dollars.

L’accès à l’énergie renouvelable devient également un facteur d’attractivité. À Jorf Lasfar, la coentreprise COBCO, portée par CNGR et Al Mada, prévoyait de porter la part de l’électricité verte dans ses opérations à 80% en 2025, puis à 100% à la fin de 2026. À Kénitra, le projet de Gotion est associé à un dispositif dédié comprenant un parc éolien de 500 MW et une capacité de stockage de 2.000 MWh.

La CNUCED présente également Tanger Med comme un exemple de transformation d’un corridor de transport en plateforme d’investissement. Le complexe portuaire et industriel permet au Maroc de convertir sa proximité avec l’Europe en avantage pour les IDE orientés vers l’exportation, grâce à l’intégration physique du port, des zones économiques spéciales et des parcs industriels.

Le principal pôle automobile est situé à moins de 35 minutes du terminal. Tanger Med reçoit en moyenne six trains par jour en provenance de Renault Tanger Med et deux de Stellantis, chacun pouvant transporter jusqu’à 280 véhicules. Le rapport souligne aussi l’offre de terrains industriels équipés, d’entrepôts construits sur mesure et d’un guichet unique, ainsi que la coopération avec le port espagnol d’Algésiras pour faciliter les flux à travers le détroit.

Enfin, le Fonds Mohammed VI pour l’investissement est cité parmi les véhicules publics capables de partager les risques et de mobiliser des capitaux privés. La CNUCED rappelle que ses interventions couvrent notamment les infrastructures durables, l’industrie, l’innovation, les PME, l’agriculture et le tourisme. À travers les fonds de co-investissement et des instruments de quasi-fonds propres tels que CapAccess, le Fonds a mobilisé environ 1,9 milliard de dollars d’engagements, dont quelque 450 millions apportés directement par le FM6I. Ses partenariats avec la Banque européenne d’investissement, la Société financière internationale et la Banque africaine de développement portent sur le financement, l’assistance technique et le partage des risques.