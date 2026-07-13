O. Hejira en Indonésie : L’attrait du marché de l’ASEAN…

Accompagné de Redouane Houssaini, ambassadeur du Maroc en Indonésie, ainsi que d’une délégation d’hommes d’affaires marocains, Omar Hejira s’est entretenu avec les dirigeants de la Chambre de commerce et d’industrie indonésienne. Les discussions ont porté sur le développement des investissements croisés, l’intensification des missions économiques et l’ouverture de nouveaux débouchés dans des secteurs tels que l’agro-industrie, les engrais, l’énergie, les énergies renouvelables, la logistique, le textile et l’industrie pharmaceutique.

Le responsable a mis en avant les atouts du Maroc comme plateforme d’accès aux marchés africain et européen, appelant les entreprises indonésiennes à lancer des projets d’investissement conjoints à vocation régionale.

La délégation marocaine a également rencontré l’Agence indonésienne de garantie des produits halal afin d’accélérer la mise en œuvre de l’accord de reconnaissance mutuelle des certifications halal. Une visite au Maroc du responsable de cette autorité est prévue en septembre pour approfondir la coopération avec les acteurs privés et l’Institut marocain de normalisation (IMANOR).

Le secrétaire d’État s’est par ailleurs entretenu avec Satvinder Singh, secrétaire général adjoint de l’ASEAN, sur le renforcement du partenariat économique entre le Maroc et l’organisation régionale. Les deux parties ont convenu d’organiser un forum d’affaires réunissant des entreprises marocaines et de l’ASEAN. Le Maroc a également été officiellement invité à participer au Sommet de l’investissement de l’ASEAN, prévu aux Philippines en novembre 2026.

Ces rencontres s’inscrivent dans le cadre du Programme du commerce extérieur 2025-2027, qui vise à diversifier les marchés d’exportation du Royaume et à consolider sa présence économique en Asie du Sud-Est.