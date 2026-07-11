RER de Casablanca : Les appels d’offre lancés pour 9 nouvelles gares

Deux appels d’offres ont été lancés pour un montant global de 400 MDH afin de réaliser neuf nouvelles gares. Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre du développement du futur RER de Casablanca, vise à améliorer la connectivité et à renforcer la mobilité urbaine et périurbaine à l’horizon 2030. Le programme couvre plusieurs zones stratégiques, notamment Mohammedia Facultés, Zenata Industrielle, Sidi Bernoussi, Aïn Sebaâ, Hay Mohammadi, Mers Sultan, Casa Oasis, Sidi Maârouf ainsi que la nouvelle ville de Nouaceur.

Le chantier est réparti en deux lots. Le premier, d’un montant de 180 MDH, concerne les gares de Mohammedia Facultés, Zenata Industrielle, Sidi Bernoussi et Aïn Sebaâ. Le second, estimé à 220 MDH, porte sur les gares de Hay Mohammadi, Mers Sultan, Casa Oasis, Sidi Maârouf et Nouaceur Nouvelle Ville. La durée des travaux est fixée à 18 mois.

À terme, le futur RER comprendra trois lignes totalisant 92 kilomètres et 18 gares. Il reliera Casablanca à Mohammedia, Benslimane et Nouaceur, avec une fréquence d’un train toutes les 15 minutes. Le réseau devrait être en mesure d’accueillir jusqu’à 180 000 voyageurs par jour à l’horizon 2030.

Ce programme bénéficie du soutien de partenaires étrangers. En juin dernier, l’ONCF a conclu un accord avec la Corée du Sud portant sur l’ingénierie, l’exploitation ferroviaire et le transfert de savoir-faire, afin d’accompagner le développement du futur RER de Casablanca.