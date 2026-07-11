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Secteur du transport : Le guide des incitations fiscales publié

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Secteur du transport : Le guide des incitations fiscales publié

« Afin de soutenir et de dynamiser le secteur du transport, le Code Général des Impôts et le texte relatif à la fiscalité des collectivités locales prévoient une série d’incitations fiscales attractives, visant à encourager les investissements dans ce secteur stratégique et à renforcer la compétitivité des entreprises opérant dans ce domaine », lit-on dans ce guide.

Ces mesures concernent différents impôts et taxes, à savoir l’impôt sur les sociétés (IS), l’impôt sur le revenu (IR), la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les droits de timbre, la taxe spéciale annuelle sur les véhicules (TSAV), la taxe aérienne pour la solidarité et la promotion touristique et la la taxe professionnelle.

« Ce guide est un document simplifié, il ne peut se substituer aux textes législatifs et réglementaires en vigueur », précise la DGI.

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