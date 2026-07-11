Alors que les Marocains ne s’expliquent pas la paralysie des Lions de l’Atlas : M. Ouahbi se déclare fier du parcours de l’équipe nationale

« Nous avons tout donné. Nous avons tout tenté. Nous voulions mieux maîtriser le ballon, mais les Français ont exercé une énorme pression. Ils ont eu les meilleures occasions et ont été supérieurs dans les moments clés », a déclaré M. Ouahbi après la rencontre, félicitant également la France, qu’il a qualifiée de « très grande équipe ».

Le sélectionneur a mis l’accent sur la progression globale du Maroc, plutôt que sur le seul résultat. « Je suis très fier de ce que nous avons accompli. J’ai été agréablement surpris par la rapidité avec laquelle les joueurs ont adopté ma philosophie. Ils ont montré un état d’esprit exemplaire et une formidable envie de progresser », a-t-il souligné. Il a encouragé son équipe à tirer des leçons de cette défaite et à continuer d’avancer. « Nous devons poursuivre notre chemin, faire preuve d’autocritique, relever la tête et revenir encore plus forts. Cette élimination ne freinera pas notre ambition », a-t-il affirmé.

Il a également salué le soutien constant du roi Mohammed VI au développement du football marocain, estimant que les récents succès du Royaume étaient le fruit de la « vision » du Souverain et d’un investissement à long terme. « Nous avons tous les ingrédients pour poursuivre notre progression », a-t-il ajouté, évoquant la Coupe d’Afrique des nations à venir, les qualifications pour la Coupe du monde, et l’ambition du Maroc de « gagner » le Mondial 2030 à domicile. « Nous disposons d’un excellent vivier de jeunes joueurs et de tout ce qu’il faut pour continuer à progresser », a-t-il conclu.

Yassine Bounou a aussi réagi à la défaite qui a mis en émoi les Marocains incapables de trouver une justification à la tétanie du Onze national face à l’équipe de France. « Nous avons affronté une équipe qui nous était supérieure, c’est un fait. Même sur le plan tactique, nous n’avons pas pu imposer notre avantage car ils nous ont surpassés dans tous les domaines. Il faut accepter cela, revenir au travail, reconstruire et féliciter l’adversaire », a-t-il reconnu. Le portier marocain qui a empêché une grande Bérézina des Lions de l’Atlas a également levé le voile sur les intentions marocaines avant le coup d’envoi. « Nous savions que nous ne pouvions pas entrer dans un match ouvert, avec beaucoup de transitions rapides, car ils sont meilleurs que nous dans ce registre. Notre idée était de contrôler le ballon, de défendre en le conservant afin de pouvoir casser leur dernière ligne et créer des occasions.» Un projet rapidement contrarié par la réalité du terrain. « Nous n’y sommes pas parvenus. Nous n’étions pas dans un bon jour, ni techniquement ni psychologiquement. Et dans une Coupe du monde, ces détails ne pardonnent pas, surtout contre une équipe comme la France », a regretté le portier marocain.

Y. Bounou a également rappelé le contexte délicat dans lequel le Maroc a abordé cette phase à élimination directe, marquée selon lui par des absences répétées de joueurs importants. « À chaque match, nous perdons un joueur clé. Ce n’est pas facile dans une compétition de ce niveau. »

A ses yeux, cette élimination ne doit pas effacer le chemin parcouru après une Coupe d’Afrique des nations difficile. « Il ne faut pas oublier que nous sortions d’une CAN compliquée, avec tout ce qui s’est passé. Mentalement, ce n’était pas simple. L’équipe s’est reconstruite pour disputer cette Coupe du monde. Aujourd’hui, nous sommes tombés contre un adversaire très, très fort. Il faut accepter cette réalité. »