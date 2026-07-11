Paiement électronique : Bénéfique ouverture du marché

Bank Al-Maghrib et le Conseil de la concurrence ont annoncé, dans un communiqué conjoint publié vendredi, avoir tenu plusieurs réunions dans le cadre de leur coopération institutionnelle consacrées au marché du paiement électronique par carte au Maroc. Ces échanges ont porté plus particulièrement sur la mise en œuvre des engagements souscrits par le Centre Monétique Interbancaire (CMI) et ses banques actionnaires afin de renforcer le fonctionnement concurrentiel de ce marché et d’en soutenir le développement au service de l’inclusion financière.

Les deux autorités indiquent avoir constaté des « résultats satisfaisants », qu’elles attribuent à la complémentarité de leurs actions respectives ainsi qu’à la mobilisation de l’ensemble des parties prenantes. Le communiqué rappelle que, par sa décision du 31 octobre 2024, modifiée et complétée par la suite, le Conseil de la concurrence a rendu obligatoires les engagements pris par le CMI et ses banques actionnaires. Ceux-ci prévoyaient notamment la cessation de l’activité d’acquisition monétique du CMI et l’ouverture de ce segment à de nouveaux opérateurs selon un calendrier précis. Dans ce cadre, le CMI n’était plus autorisé à démarcher de nouveaux commerçants à compter du 1er novembre 2024. La décision imposait également la cession de l’ensemble de son portefeuille de contrats commerçants, avec une échéance fixée au 31 janvier 2026 pour les contrats privés et au 30 avril 2026 pour les contrats publics. Elle garantissait par ailleurs aux différents établissements de paiement un accès aux services du CMI en tant que plateforme technique de traitement, dans des conditions équitables, transparentes et non discriminatoires.

De son côté, Bank Al-Maghrib affirme avoir accompagné aussi bien les nouveaux établissements de paiement agréés que ceux déjà présents sur le marché dans le déploiement de leur activité d’acquisition, tout en veillant au respect des exigences de sécurité, de continuité d’activité et de fiabilité applicables aux services de paiement.

Les deux institutions mettent également en avant les évolutions intervenues sur le plan tarifaire. Après avoir plafonné, en octobre 2024, les frais d’interchange applicables aux paiements monétiques domestiques à 0,65 %, Bank Al-Maghrib a décidé, le 6 juillet 2026, d’abaisser ce plafond à 0,50 %, une mesure qui entrera en vigueur le 1er octobre prochain. La décision prévoit également un plafond spécifique de 0,15 % pour les paiements du gouvernement et du secteur du commerce de proximité.

L’ensemble de ces mesures a permis d’assurer la transition d’un modèle de mono-acquéreur vers une architecture multi-acquéreurs, tout en garantissant la continuité des services, une diversification de l’offre et une baisse des commissions d’acquisition supportées par les commerçants, assure-t-on. Les deux partenaires soulignent, enfin, qu’ils poursuivront, chacun dans le cadre de ses missions et conjointement dans le cadre de leur coopération institutionnelle, un suivi régulier du fonctionnement du marché du paiement afin de faciliter l’accès des citoyens et des commerçants à des solutions électroniques sûres, accessibles et proposées à des coûts compétitifs.