La rencontre marquée notamment par la présence de Abdelfattah Sahibi, secrétaire général du ministère de l’Équipement et de l’Eau, constitue une plateforme privilégiée pour renforcer le dialogue scientifique et le partage d’expériences autour de la gestion durable des ressources hydriques, l’un des défis majeurs de notre époque.

Le consul général du Maroc a relevé que la forte mobilisation d’experts, de chercheurs et de professionnels marocains et allemands illustre une volonté commune de développer des solutions innovantes et durables face aux défis de la sécurité hydrique, dans un contexte marqué par le changement climatique et la raréfaction croissante des ressources en eau. Ait Chaib a rappelé que la sécurité hydrique est devenue, sous l’impulsion royale, une priorité nationale et un axe central des politiques publiques et insisté sur le rôle déterminant des compétences marocaines établies à l’étranger dans le développement du Maroc ainsi que sur leur expertise, leur expérience et leur engagement, qui contribuent à la réalisation de projets communs, au renforcement de la coopération maroco-allemande et au partage des connaissances, de l’innovation et des bonnes pratiques.

Mohamed El Karz, président du DMK, a relevé de son côté que cet atelier vise à mobiliser les compétences marocaines établies en Allemagne au service des priorités du Royaume dans le secteur de l’eau et à favoriser les échanges d’expertises et de bonnes pratiques avec leurs homologues allemands. Les travaux portent notamment sur la sécurité hydrique, la gouvernance de l’eau, les technologies de dessalement, la réutilisation des eaux usées traitées, l’efficacité hydrique et l’intégration des énergies renouvelables dans les systèmes de production et de gestion de l’eau. La rencontre vise également à encourager les partenariats scientifiques, techniques et industriels, ainsi que le transfert de technologies et de savoir-faire dans les domaines de l’eau et du développement durable, a indiqué M. El Karz. Elle constitue aussi un cadre pour identifier des pistes de coopération à long terme entre les acteurs concernés et discuter des orientations et des thématiques en prévision des rencontres internationales sur l’eau prévues prochainement au Maroc, a-t-il ajouté.

Cet atelier se veut une première étape vers l’élaboration d’une feuille de route, l’identification de projets pilotes et de partenariats stratégiques germano-marocains, ainsi que la constitution d’un réseau d’experts et d’institutions partenaires.