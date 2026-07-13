Session de rattrapage du Bac : Plus de 300.000 nouveaux diplômés, selon la tutelle

Au total, 64 586 candidats ont réussi les épreuves de la session de rattrapage qui a connu un taux de présence de 86%, indique le ministère dans un communiqué, précisant que le taux de réussite chez les filles a atteint 84,5% de l’ensemble des candidates présentes aux épreuves, contre 78,6% pour les garçons.

S’agissant des candidats libres, le nombre de ceux ayant réussi les deux sessions (ordinaire et de rattrapage) s’est élevé à 31 034, soit un taux de réussite de 54,5%, fait savoir la même source, ajoutant que parmi eux, 9 549 candidats ont réussi la session de rattrapage.

Le ministère félicite l’ensemble des candidats pour avoir réussi à franchir cette importante étape de leur parcours scolaire dans un climat marqué par la mobilisation et la discipline. Il salue également le sens de responsabilité dont ont fait preuve les femmes et les hommes du secteur de l’éducation et de la formation, le long du déroulement de cette échéance nationale.

Le ministère a enfin exprimé sa gratitude aux familles et aux autorités locales et sécuritaires, tout en rendant hommage aux efforts des médias qui ont accompagné les étapes de ces épreuves.