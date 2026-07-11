Grandes chaleurs : Enfin, des degrés en moins

Une amélioration progressive des conditions météorologiques sont attendues après la vague de chaleur intense qui a touché une grande partie du Royaume durant plus d’une semaine. Selon la DGM, une baisse sensible des températures est attendue dans les régions septentrionales et centrales, alors que les provinces de l’est, du sud-est et de l’extrême sud continueront d’enregistrer des températures élevées.

Houcine Yacoubi, responsable de la communication à la Direction, a indiqué que ce changement se traduira par un recul progressif des fortes chaleurs dans le nord et le centre, tout en maintenant une ambiance estivale chaude dans les régions méridionales et orientales. Les côtes atlantiques et la façade méditerranéenne devraient connaître, durant les matinées et les nuits, la formation de nuages bas accompagnés par endroits de bancs de brouillard ou de faibles bruines. Des rafales de vent assez soutenues sont également prévues sur l’Oriental, les reliefs de l’Atlas, le sud-est et les provinces du Sud, avec un risque de chasse-poussière dans certaines zones.

La journée de samedi sera marquée par la poursuite d’un temps relativement chaud sur le sud-est, l’Oriental, la vallée de la Moulouya et l’extrême sud du Royaume. Les nuages bas persisteront localement sur les côtes atlantiques en début et fin de journée, tandis que des vents modérés à assez forts continueront de souffler sur l’Oriental, les reliefs de l’Atlas, le sud-est et le sud du pays, favorisant localement des soulèvements de poussière.

Dimanche, les mêmes conditions devraient se maintenir, avec des températures toujours élevées dans les régions orientales et méridionales, la présence de brouillard près des côtes atlantiques et méditerranéennes, ainsi que des rafales de vent sur l’Oriental, le sud-est et l’est des provinces du Sud.

À partir de mardi, les prévisions annoncent un léger regain des températures sur la majeure partie du territoire. La DGM prévoit également un début d’instabilité sur les reliefs de l’Atlas, où des développements orageux locaux pourraient se produire, alors que les vents soutenus continueront de concerner plusieurs régions du Royaume.