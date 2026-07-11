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Armes chimiques : La Syrie réintègre l’OIAC

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Armes chimiques : La Syrie réintègre l’OIAC

La décision soutenue par 67 États parties issus de divers groupes régionaux, dont le Maroc, a été approuvée par consensus.

Le régime de Bachar Al Assad qui a pris fin en décembre 2024 avait été mis à l’index pour avoir usé des armes chimiques c dans les régions d’Al Ghouta le 21 août 2013, et de Khan Cheikhoun le 4 avril 2017. Attaques qui auraient causé des milliers de victimes. En 2021, l’OIAC avait suspendu la Syrie en raison de son refus de déclarer l’ampleur de son programme d’armes chimiques et de l’utilisation avérée de ces armes sur le territoire syrien. Ces actions constituaient de graves violations des obligations de la Syrie au titre de la Convention sur les armes chimiques.

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