Chômage des diplômés : Les partisans d’Al Karama en sit-in de protestation

La coordination explique avoir décidé de reprendre sa mobilisation après avoir constaté, selon son communiqué, que « les autorités concernées ont épuisé tous les prétextes de report et de tergiversation sans proposer la moindre solution équitable ni mesure concrète ». Face à ce qu’elle considère comme une impasse, elle affirme poursuivre son mouvement jusqu’à ce que leurs revendications légitimes soient honorées, en tête desquelles figure le « droit au travail ».

Les représentants du collectif estiment que les années passées dans le chômage ont « consumé la fleur de l’âge » de leurs membres et assurent avoir épuisé toutes les possibilités de dialogue. Ils tiennent ainsi les autorités pour « pleinement responsables de l’évolution de la situation », dénonçant une politique de « négligence » et de « procrastination » dans le traitement de leur dossier.

Le dernier sit-in, organisé au mois de mai, avait été suspendu à l’approche de l’Aïd Al-Adha, sans qu’aucune solution ne soit trouvée entre-temps alors que la colère des diplômés dure depuis deux ans. Le collectif s’estime exclu au regard des récentes annonces du ministère relatives aux mesures de recrutement.

La coordination rassemble des diplômés venus de plusieurs régions du Royaume, notamment d’Oujda, Fès, Meknès, Errachidia et Zagoraqui protestent contre leur exclusion des concours de la fonction publique, y compris ceux du secteur de l’enseignement, qui les prive d’une insertion professionnelle et, plus largement, d’une intégration socio-économique.

En mai dernier, les autorités sont intervenues pour mettre fin au sit-in illimité organisé devant le ministère de l’Éducation nationale. Assistera-t-on à un remake en cette période estivale ?