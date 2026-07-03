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Mondial 2026 : Surpris par la Nati, les Fennecs décrochent

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Mondial 2026 : Surpris par la Nati, les Fennecs décrochent

La Nati, qui atteint ce stade de la compétition pour la quatrième édition consécutive, affrontera mardi le vainqueur du match entre la Colombie et le Ghana.

Rapidement menée, l’Algérie n’est jamais parvenue à inquiéter une équipe suisse maîtrisant la rencontre. Les Fennecs se sont procuré leur principale occasion à la 50e minute sur une reprise de Ryad Mahrez, repoussée par Denis Zakaria, avant d’échapper à un troisième but en fin de match.

Luca Zidane, de retour dans les buts après avoir été laissé sur le banc lors du dernier match de groupe face à l’Autriche (3-3), n’a pu empêcher la défaite de son équipe.

Pour son premier Mondial sur le banc algérien, Vladimir Petkovic s’incline face à la Suisse, qu’il a dirigée entre 2014 et 2021. L’Algérie est éliminée dès les seizièmes de finale et reste, en cinq participations à une Coupe du monde, sans victoire en phase à élimination directe.

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