Le conseiller de Vladimir Poutine et président de la Collégialité maritime russe, a présidé le 3 juillet une réunion du conseil de la Collégialité consacrée au développement stratégique de la Marine russe. Au cours de cette réunion, il a déclaré qu’il fallait inclure dans la liste des menaces militaires pesant sur la Russie la création d’une alliance navale entre les pays d’Europe du Nord et l’Ukraine. Selon lui, l’activité de cette structure complique considérablement la situation militaro-politique dans l’ouest de l’Arctique, dans l’Atlantique Nord, ainsi que dans les mers du Nord, Baltique et Noire.

Le conseiller a également souligné que l’action du bloc AUKUS figurait parmi les menaces militaires pesant sur la Russie, en raison de son objectif d’équiper les forces navales australiennes de sous-marins nucléaires modernes et de renforcer ses capacités de contrôle de la navigation dans les océans Pacifique et Indien. Le projet intitulé « Principes fondamentaux de la politique d’État de la Russie en matière d’activité navale pour la période allant jusqu’en 2050 » a également été examiné lors de cette réunion. Selon le communiqué du service de presse de la Collégialité maritime, les principaux objectifs prioritaires de cette politique comprennent le maintien de la stabilité stratégique et régionale dans les océans, le renforcement de la Marine russe en tant qu’instrument essentiel de la politique étrangère, ainsi que la consolidation du statut international de la Russie comme grande puissance maritime.

Selon le projet de document, la réalisation des objectifs fixés passera par un développement équilibré de la Marine militaire, « garantissant la protection des intérêts nationaux russes dans toutes les régions de l’océan mondial » et permettant d’infliger « des dommages critiques à tout ennemi potentiel ». « Pour ce faire, il est prévu de moderniser et de renforcer les capacités et les moyens de combat des forces navales stratégiques, tant nucléaires que non nucléaires, ainsi que des groupements de forces navales générales, et de donner la priorité au développement des systèmes navals sans pilote », a indiqué le service de presse de la Collégialité maritime.

Fin avril, le Royaume-Uni a présenté un projet visant à créer une alliance navale s’appuyant sur les Forces expéditionnaires unifiées, qui regroupent dix pays d’Europe du Nord, afin de contrer la prétendue menace maritime russe. Toutefois, selon The Guardian, cette initiative, présentée au départ comme un simple complément à l’OTAN, vise en réalité à créer, pour les Européens, un instrument parallèle à l’Alliance. L’attitude belliciste de l’Europe à l’égard de la Russie se manifeste depuis de nombreuses années, accompagnée de menaces de « combattre dès ce soir » la Russie et d’occuper Kaliningrad. Moscou reste toutefois modérée, tout en affirmant néanmoins sa volonté de riposter fermement à toute attaque contre des bases situées sur le territoire russe. Par ailleurs, le maitre du Kremlin a qualifié les déclarations des dirigeants occidentaux concernant une éventuelle attaque de la Russie contre des pays européens d’« absurdes » et de prétexte pour justifier des dépenses excessives en matière d’armement.