L’Iran dit adieu à Sayed Ali Khamenei : D. Medvedev à Téhéran en compagnie d’autres délégations étrangères

Au cours de cette cérémonie empreinte de tristesse, les récitants d’Ahl al-Bayt ont entonné des élégies à la mémoire de l’Imam Hussein (S), et des cérémonies spéciales de deuil ont également été organisées en hommage au leader martyr de la Révolution islamique. A. Khamenei avait été visé par une frappe américano-israélienne le premier jour de la récente guerre d’agression contre l’Iran, le 28 février 2026.

le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que « la cérémonie d’adieu et les funérailles du leader martyr de la Révolution islamique constituent un événement historique et d’une importance capitale, non seulement pour le peuple iranien, mais aussi pour les peuples de la région, les musulmans et tous les hommes libres du monde ». Ismaïl Baghaei a poursuivi en précisant qu’« au total, des personnalités politiques, des chefs de gouvernement, des présidents de parlement, des ministres des Affaires étrangères ou des représentants spéciaux de gouvernements provenant d’environ 100 pays seront présents, en plus d’un grand nombre de personnalités et de délégations populaires ».

De son côté, Abbas Salehi, ministre iranien de la Culture et de l’Orientation islamique, a révélé qu’ « environ 600 journalistes et représentants des médias étrangers, ainsi que des médias nationaux, couvriront les cérémonies afin que les différentes dimensions de cet événement soient communiquées à l’opinion publique mondiale ».

Les funérailles, qui dureront plusieurs jours et devraient rassembler entre 15 et 20 millions de personnes, seront, selon les autorités, les plus grandes de l’histoire du pays. Elles débuteront samedi au Grand Mosalla de Téhéran. Les cérémonies se poursuivront jusqu’à lundi avec un cortège funèbre sur un parcours de 10 kilomètres, suivi de rites dans la ville sainte de Qom le 7 juillet et en Irak le 8 juillet.

L’inhumation aura lieu jeudi 9 juillet au sanctuaire du descendant du prophète Mohammad (S) l’Imam Ali al-Reda, dans la ville de Mashhad.

A noter que ces funérailles et l’inhumation avaient été reportées pour des raisons de sécurité, lié la guerre d’agression israélo-américaine menée contre l’Iran.

Des personnalités chiites des pays du Conseil de coopération du Golfe ont participé à la cérémonie d’hommage au leader martyr de la Révolution islamique dans le Mousalla de Téhéran. En outre, une délégation des familles du secrétaire général du Hezbollah, le martyr Sayed Hassan Nasrallah, du commandant Imad Moughniyeh et des leaders martyrs, ainsi que des responsables du Hezbollah étaient de l’événement. Une délégation de dignitaires de la Palestine a fait le déplacement au même titre que celle des Forces de la mobilisation populaire irakienne (Hachd al-Chaabi.

Une délégation turque, conduite par le vice-Président, est également arrivée dans le Mousalla de Téhéran. Dmitri Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité russe, a lui aussi pris part à la cérémonie d’adieu à l’ancien Guide suprême iranien Ali Khamenei à Téhéran.