Benjamin Netanyahu a déclaré à Fox News : « Nous avons d’autres amis, comme un petit pays appelé l’Inde, avec une population de 1,4 milliard d’habitants, et nous y bénéficions d’un soutien considérable. » Il a ajouté que le président américain Donald Trump reste « le plus grand ami d’Israël » à la Maison Blanche.

Cette déclaration fait suite à l’affirmation de JD Vance, vice-président américain, selon laquelle Washington est le « seul allié solide » qui reste pour « Israël ». À la mi-juin, Vance a déclaré que Trump était le seul dirigeant mondial à sympathiser avec Israël actuellement.

En février de cette année, le site web « peoplesdispatch » a analysé les implications de la visite de Narendra Modi, Premier ministre indien, en Israël pour rencontrer son homologue B. Netanyahu, alors qu’Israël fait face à une condamnation générale pour avoir continué à mener une guerre génocidaire à Gaza et au Liban, et pour avoir violé de manière flagrante les accords de cessez-le-feu.

L’Inde a développé une relation stratégique très étroite avec l’occupation israélienne, et de nombreuses entreprises indiennes de fabrication d’équipements de défense ont créé des co-entreprises avec des entreprises israéliennes pour fabriquer des équipements militaires en Inde, devenu le deuxième partenaire commercial d’Israël en Asie, avec des échanges bilatéraux dépassant 6,5 milliards de dollars l’année dernière, selon le site web