Mondial 2026 : Argentins et Anglais aux demi-finales

À Kansas City, les champions du monde en titre ont battu la Suisse sur le score de 3-1 après prolongation. Alexis Mac Allister a ouvert la marque dès la 10e minute sur un corner de Lionel Messi, avant que Dan Ndoye n’égalise pour la Nati à la 67e minute.

La rencontre a basculé cinq minutes plus tard avec l’expulsion de Breel Embolo après intervention de l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR). Réduits à dix, les Suisses ont longtemps résisté avant de céder en prolongation sur une frappe de Julian Alvarez à la 112e minute. Lautaro Martinez a ensuite inscrit le troisième but argentin dans le temps additionnel (120e+1).

Angleterre 2-1 Norvège (après prolongation)

Plus tôt à Miami, l’Angleterre s’était imposée 2-1 après prolongation face à la Norvège.

Les Scandinaves avaient ouvert le score grâce à Andreas Schjelderup à la 36e minute, avant que Jude Bellingham ne remette les deux équipes à égalité juste avant la pause (45e+2).

Alors que la Norvège s’était procuré plusieurs occasions dangereuses en seconde période, Bellingham a de nouveau fait la différence dès le début de la prolongation en inscrivant le but de la qualification anglaise à la 93e minute.

Programme des demi-finales

Les demi-finales opposeront désormais la France à l’Espagne mardi 14 juillet à Dallas à 19h00 GMT, tandis que l’Argentine affrontera l’Angleterre mercredi 15 juillet à Atlanta, également à 19h00 GMT.

Avec ces qualifications, les quatre premières nations du classement mondial de la FIFA se retrouvent dans le dernier carré du tournoi : l’Argentine (1re), l’Espagne (2e), la France (3e) et l’Angleterre (4e).

La demi-finale entre l’Argentine et l’Angleterre s’annonce particulièrement attendue, alors qu’elle ravivera l’une des rivalités les plus marquantes de l’histoire du football mondial.