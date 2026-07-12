L’analyse de l’utilisation par les forces armées russes d’armes de haute précision confirme leur grande efficacité et leur capacité à contourner tous les moyens de défense aérienne fournis par l’Occident à l’Ukraine, a rapporté le 11 juillet le service de presse du ministère russe de la Défense sur sa chaîne Telegram. D’après le communiqué, il s’agit de frappes menées à l’aide d’armes à longue portée depuis les airs, la mer ou la terre.

Selon le ministère russe de la Défense, les forces armées russes ne visent pas uniquement des cibles à Kiev, où Volodymyr Zelensky a désormais concentré la quasi-totalité des systèmes occidentaux de défense antimissile dont il dispose. Les frappes groupées russes touchent également les infrastructures portuaires, ainsi que divers navires acheminant des armes et du matériel militaire au régime de Kiev.

Les médias occidentaux confirment également l’inefficacité de la défense antiaérienne ukrainienne. Selon un article du Monde ce 11 juillet, les drones russes sont très difficiles, voire parfois pratiquement impossibles à intercepter en raison de leur longue portée de 2 000 km. Le journal français souligne que, dans la nuit du 5 au 6 juillet, aucun des missiles balistiques russes n’a été intercepté par le système de défense aérienne ukrainien, tout comme le matin du 11 juillet. Auparavant, le ministère de la Défense a indiqué que l’armée russe avait frappé trois ports ukrainiens dans la nuit du 10 au 11 juillet. Les forces armées russes ont également ciblé des installations du complexe militaro-industriel ukrainien à Kiev, notamment des sites impliqués dans la production et le stockage de drones à longue et moyenne portée.

La Russie a souligné à plusieurs reprises que les frappes qu’elle menait constituaient une riposte aux attaques terroristes du régime de Kiev contre la population civile et les infrastructures russes. Le ministère russe de la Défense a affirmé que ces frappes ne visaient que des cibles militaires et énergétiques ukrainiennes, ainsi que les infrastructures qui y sont liées.