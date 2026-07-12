La Syrie poussée vers le bourbier libanais : A. al-Charaa freine des quatre fers…

Si les médias américains et israéliens ont régulièrement fait état de la volonté du président américain Donald Trump d’intensifier la confrontation avec le Hezbollah en faisant pression sur le Liban et en impliquant d’autres acteurs régionaux, notamment la Syrie, les données politiques et de terrain ne laissent pas encore penser que la nouvelle direction syrienne, menée par Ahmed al-Charaa (alias Mohamed al-Joulani), envisage un affrontement militaire direct de cette ampleur.

Malgré les discussions croissantes sur une coordination sécuritaire entre Washington et Damas, ou sur la possibilité d’ouvrir un front syrien contre le Hezbollah, des sources bien informées confirment que la stratégie syrienne consiste à éviter toute escalade et toute confrontation susceptible d’embraser la frontière syro-libanaise et d’ouvrir la voie à un conflit aux conséquences difficiles à maîtriser.

Damas comprend que toute implication militaire à ce stade lui imposerait un lourd fardeau, compte tenu de ses efforts continus pour reconstruire les institutions étatiques, stabiliser la sécurité intérieure, faire face aux crises économiques et gérer des relations complexes avec les États-Unis, la Turquie, les États arabes et l’Europe. De plus, ses engagements envers Washington portent sur le contrôle des frontières et la prévention des transferts d’armes, et non sur un conflit armé ouvert.

La prudence de la Syrie face aux récents attentats à la bombe dans le pays, après que certains aient tenté de les imputer au Hezbollah pour attiser les tensions, était manifeste. Les premières investigations ont pointé vers l’implication de Daech, ce qui a relancé l’attention sur la menace que représentent les organisations extrémistes et leurs tentatives d’exploiter le moindre vide sécuritaire.

Les informations faisant état d’un renforcement des troupes syriennes près de la frontière libanaise ont été démenties par des sources bien informées, qui les jugent inexactes et relèvent davantage de la guerre médiatique et psychologique qui accompagne le conflit régional que de mouvements réels sur le terrain.

Parallèlement, le Liban ne peut se permettre une nouvelle confrontation, compte tenu de l’aggravation de ses crises politiques, économiques et sécuritaires. Toute escalade à la frontière syrienne risquerait d’exacerber les divisions internes et de menacer la fragile stabilité du pays.

Dans cette perspective, pousser la Syrie et le Liban vers une confrontation directe sert avant tout les intérêts d’Israël, qui pourrait tirer profit de l’ouverture d’un front supplémentaire, affaiblissant ainsi le Hezbollah et déplaçant le conflit vers l’intérieur des terres syriennes et libanaises. La Turquie, forte de son influence considérable au sein de la nouvelle Syrie, semble soucieuse d’éviter toute nouvelle crise sécuritaire, compte tenu de ses répercussions potentielles sur ses intérêts. Elle cherche à consolider la stabilité, à renforcer l’autorité de l’État syrien et à développer des relations économiques avec les pays voisins – des objectifs qui s’opposent à toute escalade du conflit dans la région.

Dans ce maelström, Damas est confrontée à un exercice d’équilibrisme délicat : maintenir le contrôle de sa frontière et contenir la pression internationale sans s’engager dans une guerre qui pourrait replonger la région dans le chaos qu’elle tente justement d’éviter.