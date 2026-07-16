Performances des Lions de l’Atlas : M. Ouahbi entre fierté et ambitions

S’exprimant en conférence de presse tenue au Complexe Mohammed VI de football à Maâmoura consacrée à la participation des Lions de l’Atlas au Mondial 2026, Mohamed Ouahbi a indiqué que l’ambition était d’aller loin dans la compétition, mais cette fin de parcours face à la France est aussi une opportunité de se poser les bonnes questions pour pouvoir évoluer dans l’avenir.

Analysant la prestation des Lions de l’Atlas lors des quarts de finale face à la France, le coach a estimé que « nous avons manqué de percussion et nous aurions pu faire plus pour embêter le jeu de la France qui était un gros morceau en face ».

« Nous sommes sortis avec des certitudes à l’issue des quarts de finale et c’est le plus important pour nous», a-t-il noté, ajoutant que cela est susceptible de permettre de faire les meilleurs choix. Saluant la performance des joueurs qui ont disputé la Coupe du monde « qui nous ont ramené jusqu’aux quarts de finale et nous ont fait vibrer », il a relevé que « les joueurs qui n’ont pas été sélectionnés vont aussi compter lors des prochaines échéances ». A ses yeux, « l’important est de continuer à être exigent dans la formation des joueurs et de la qualité des joueurs qu’on recrute pour aller encore loin dans les compétitions », ajoutant que l’équipe nationale dispose de la qualité et de la performance nécessaires pour faire plus que l’épopée de la Coupe du monde en 2022 au Qatar.

Concernant son adjoint João Sacramento, le coach a affirmé qu’il va continuer son travail au sein du staff technique, notant que le technicien portugais « s’est investi énormément et s’est attaché au Maroc ». « Son travail a été important avec nous par ce qu’il apporte beaucoup à l’équipe nationale », a-t-il dit.