Mondial 2030 : La finale espérée en Espagne, juge R. Louzán

R. Louzán a affirmé que « dans ces circonstances, où l’organisation d’une Coupe du monde représente un défi colossal, comme cela s’est vu avec les États-Unis, le Mexique et le Canada, nous devons proposer une candidature parfaitement alignée. Nous ne représentons pas qu’un pays, mais trois continents et six nations, travaillant main dans la main avec la FIFA et espérant un engagement du gouvernement dans ce projet, que l’Espagne soutient déjà à hauteur de 55%.»

« Le débat tourne principalement autour de l’accueil de la finale, mais ce n’est pas une décision qui peut être prise pour le moment », a-t-il jugé bon d’ajouter. Avant d’affirmer qu’« il n’y a aucune raison pour que l’Espagne ne soit pas choisie pour la finale du centenaire de la Coupe du monde. Nous nous battrons pour réaliser cet objectif et offrir la meilleure édition du Mondial, avec une candidature cohérente, car nous devons unir nos forces pour organiser le meilleur tournoi en l’honneur des 100 ans de la compétition. »

Pour rappel, Fouzi Lekjaa, président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), avait souligné il y a quelques semaines que la sélection du stade destiné à accueillir la finale se ferait selon des critères objectifs définis par la FIFA, notamment la capacité d’accueil, la qualité des infrastructures et les exigences techniques et organisationnelles. En effet, la capacité des stades reste un critère clé. Le stade Santiago-Bernabéu de Madrid peut accueillir environ 83 000 spectateurs, tandis que le Grand Stade Hassan II, une fois terminé, offrira 115 000 places, devenant ainsi le plus grand stade de football au monde. Attendons pour voir…