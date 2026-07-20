CA de l’ORMVAG : Le Gharb sort renforcé de l’épisode noir des inondations

Ahmed El Bouari a rappelé que cette session s’inscrit dans le prolongement de la réunion extraordinaire du Conseil d’Administration tenue en mars dernier à la suite des inondations ayant affecté la région, précise un communiqué du ministère de l’Agriculture. A cet égard, il salué la forte mobilisation des équipes de l’Office, des autorités territoriales, des élus, des professionnels et des agriculteurs, qui a permis d’atténuer les effets de cette catastrophe naturelle et de préserver la dynamique de la campagne agricole. Il a également souligné la contribution de la région du Gharb à la production agricole nationale, notamment dans les filières des céréales, des cultures sucrières, du riz, du maraîchage, du lait, des agrumes et des fruits rouges, appelant à poursuivre les efforts de modernisation du secteur, de gestion durable des ressources en eau et d’accélération de déploiement des projets structurants.

De son côté, Mahjoub Lahrach, Directeur de l’Office a présenté les réalisations techniques et financières de l’exercice 2025, l’état d’exécution des budgets 2026, ainsi que le bilan des filières agricoles et l’état d’avancement des principaux programmes de développement conduits dans la zone d’action de l’Office.

S’arrêtant sur le déroulement de la campagne agricole 2024-2025, le ministère a fait savoir que des performances positives ont été enregistrées dans les principales filières, avec une hausse de 37 % dans la production céréalière, de 44 % dans les cultures sucrières et de 45 % dans les légumineuses alimentaires, tandis que la production fourragère a atteint 3,82 millions de tonnes, confortant le rôle du Gharb dans l’approvisionnement du cheptel national. Quant aux exportations agricoles, elles ont enregistré une hausse de 45 %, alors que sept nouvelles unités de valorisation ont été mises en service, a-t-on précisé.

De même, l’Office a poursuivi la mise en œuvre des projets d’agrégation et d’agriculture solidaire, la melkisation des terres collectives et des lots de la réforme agraire, ainsi que la modernisation des circuits de commercialisation. Il a également organisé la première édition du Salon National des Agrumes à Sidi Kacem.

En ce qui concerne le programme national d’économie d’eau, le communiqué relève que les investissements engagés dans ce cadre ont permis de renforcer les infrastructures hydro-agricoles, avec notamment le remplacement de 180 km de conduites en amiante-ciment par des conduites en PEHD et l’équipement de 1.418 hectares supplémentaires en irrigation localisée, portant à plus de 62.500 hectares les superficies équipées.

Le Conseil a par ailleurs examiné l’état d’avancement des mesures engagées à la suite des inondations, notamment le soutien aux agriculteurs sinistrés, les actions de sauvegarde du cheptel, le renforcement du suivi sanitaire en coordination avec l’ONSSA et le lancement d’un programme d’urgence de réhabilitation des infrastructures hydro-agricoles. Notant que les résultats réalisés sur sur le plan financier traduisent une bonne dynamique de gestion, le ministère fait observer qu’au titre de l’exercice 2025, les taux d’engagement et d’émission du budget d’investissement ont atteint respectivement 96 % et 90 %, tandis que le chiffre d’affaires lié au service de l’eau d’irrigation a progressé de 49 % par rapport à l’exercice précédent.

A l’issue des travaux, le ministre a salué l’engagement et la forte mobilisation des équipes de l’ORMVAG, ainsi que les partenaires institutionnels et les professionnels du secteur, appelant à poursuivre les efforts de mobilisation autour des projets structurants en vue de renforcer la résilience du secteur et consolider la contribution de la région au développement agricole national.