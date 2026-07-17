Fertilisants : Une joint-venture entre Koch et OCP en perspective

Cet accord renforce la relation de longue date entre Koch et OCP, déjà consolidée en 2022 lorsque Koch avait investi, par une participation de 50 % dans Jorf Fertilizers Company III, rebaptisée Kofert. JFC I détient et opère une usine de production d’engrais phosphatés à Jorf Lasfar, au Maroc, d’une capacité de production annuelle de 1,2 million de tonnes métriques d’engrais phosphatés. Elle est l’une des composantes du complexe Jorf Lasfar, la plus grande plateforme de production d’engrais phosphatés au monde.

Lorsque la transaction concernant JFC I sera finalisée, les deux joint-ventures représenteront une capacité de production annuelle combinée d’environ 2,5 millions de tonnes d’engrais phosphatés, marquant ainsi une nouvelle étape dans la collaboration de longue date entre les parties au sein du complexe Jorf. Cette joint-venture a pour objectif de servir des clients du monde entier, y compris en Amérique du Nord.

La création de cette nouvelle joint-venture intervient à un moment crucial pour l’agriculture nord-américaine, alors qu’agriculteurs et clients recherchent une plus grande fiabilité d’approvisionnement, des sources diversifiées d’engrais phosphatés et des solutions à long terme pour soutenir des chaînes de valeur agricoles résilientes.

La récente décision de l’administration américaine de suspendre temporairement les droits compensateurs sur les importations d’engrais phosphatés marocains offre une opportunité supplémentaire à cette joint-venture de fournir aux agriculteurs et aux clients américains des solutions de nutrition des plantes à base de phosphate, essentielles à la santé des sols et au rendement des cultures.

« Cet investissement s’appuie sur la collaboration fructueuse que nous avons entretenue dans le cadre de la joint-venture Kofert », a déclaré Scott McGinn, président de Koch Fertilizer. « Nous sommes ravis d’élargir l’offre de produits phosphatés de Koch Fertilizer pour nos clients et de continuer à renforcer la relation de longue date entre Koch et OCP. »

« Nous nous réjouissons de la signature de cet accord, qui marque une étape importante dans notre partenariat de longue date avec Koch, un acteur majeur en Amérique du Nord », a déclaré Faris Derrij, président-directeur général d’OCP Nutricrops. « Cette joint-venture renforce notre capacité à fournir aux agriculteurs et à nos clients, notamment en Amérique du Nord, des solutions de nutrition des sols fiables et de haute qualité. Elle contribue également à la résilience des chaînes de valeur agricoles et à soutenir la sécurité alimentaire à long terme. »

La transaction est soumise au respect des conditions usuelles, notamment l’obtention des autorisations réglementaires.