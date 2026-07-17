Catering : RAM digère Atlas Servair

La décision, référencée n°60/Q/2026, a été adoptée le 9 avril 2026 et publiée dans le dernier numéro du Bulletin officiel. Elle intervient après l’achèvement de l’instruction menée par le Conseil de la concurrence, qui a estimé que cette concentration économique ne portait pas atteinte au fonctionnement concurrentiel des marchés concernés.

Le dossier avait été officiellement notifié au Conseil le 5 mars 2026, à la suite de la signature, le 20 février 2026, d’un protocole d’accord prévoyant le passage de Royal Air Maroc d’un contrôle conjoint à un contrôle exclusif d’Atlas Servair, grâce au rachat des 40 % restants du capital et des droits de vote.

Conformément à la procédure prévue par la législation, le Conseil a publié un avis relatif à cette opération dans un quotidien national ainsi que sur son site internet, laissant un délai de dix jours aux parties intéressées pour formuler d’éventuelles observations. Aucune objection n’a été enregistrée de la part des opérateurs économiques ou des acteurs du marché avant la clôture du dossier, le 31 mars 2026.

Le Conseil souligne que l’opération remplit l’ensemble des critères fixés par la loi sur la liberté des prix et de la concurrence. Les seuils de chiffre d’affaires imposant un contrôle préalable sont largement dépassés : le chiffre d’affaires mondial cumulé des entreprises concernées excède 1,2 milliard de dirhams, tandis que leurs revenus réalisés au Maroc dépassent également les plafonds prévus par les textes.

L’acquéreur est Royal Air Maroc, dont l’activité principale est le transport aérien de passagers. La société visée, Atlas Servair, est implantée à l’aéroport Mohammed V de Nouaceur et fournit des prestations de restauration aux compagnies aériennes ainsi que des services destinés aux passagers à bord des avions.

Selon les informations transmises au Conseil, cette montée au capital doit permettre de renforcer les capacités de production d’Atlas Servair afin d’accompagner la hausse attendue de la demande, en lien avec les projets d’expansion de Royal Air Maroc au cours des prochaines années.

Dans son analyse, le Conseil de la concurrence identifie deux marchés affectés par l’opération : celui de la restauration à bord des avions et celui du transport aérien de passagers, tous deux appréciés à l’échelle nationale.

L’enquête économique et concurrentielle menée par ses services conclut que la transaction ne modifie pas les équilibres du marché. Le Conseil relève d’abord l’absence d’effet horizontal, les deux entreprises n’exerçant pas leurs activités sur un même segment. Le passage d’un contrôle conjoint à un contrôle exclusif ne change donc pas la structure concurrentielle existante.

L’autorité observe également que la relation verticale entre les deux sociétés préexistait à l’opération, Royal Air Maroc exerçant déjà un contrôle conjoint sur Atlas Servair. Les engagements pris par les parties prévoient en outre que cette dernière continuera à fournir ses prestations à l’ensemble des compagnies aériennes clientes dans les conditions normales du marché, sans discrimination ni exclusion des concurrents.

Enfin, le Conseil écarte tout risque d’effet congloméral susceptible de renforcer une position dominante ou de limiter l’accès d’autres opérateurs au marché. Les éléments communiqués par les entreprises, corroborés par les résultats de l’enquête, ne mettent en évidence aucun effet horizontal, vertical ou congloméral de nature à porter atteinte à la concurrence.

Au terme de son analyse, le Conseil a donc déclaré le dossier conforme aux exigences légales et autorisé la compagnie à exercer le contrôle exclusif d’Atlas Servair. Cette décision accompagne la stratégie d’intégration des activités de restauration aérienne au sein du groupe national, alors que la compagnie poursuit ses ambitions de développement et se prépare à une croissance attendue du trafic aérien.