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Mécénat : Et de 22 pour le Beach Festival de Maroc Telecom

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Mécénat : Et de 22 pour le Beach Festival de Maroc Telecom

Le festival promet une programmation éclectique, mettant à l’honneur des artistes marocains et arabes à travers divers genres musicaux. Les festivaliers pourront apprécier du hip-hop, rap, Aïta, Chaâbi, musique contemporaine marocaine, Raï, Reggada, pop arabe et variété levantine. En outre, le festival réservera une place de choix à de jeunes talents marocains aux côtés d’artistes confirmés.

Lancé en 2002, l’événement estival s’est affirmé comme un incontournable sur la scène musicale gratuite au Maroc, attirant chaque été des millions de participants. Maroc Telecom insiste sur l’impact bénéfique de cet événement pour l’activité économique et touristique des villes participantes, tout en soutenant la culture et le développement régional. Le programme détaillé sera prochainement accessible sur les réseaux sociaux de l’entreprise.

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