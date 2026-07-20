Echanges maritimes avec l’U.E : Le Maroc en pointe

Le Maroc consolide sa place dans les échanges maritimes de l’Union européenne. Au troisième trimestre 2025, le Royaume a figuré parmi les dix principaux partenaires extra-européens des ports de l’UE, tout en enregistrant la progression la plus élevée au sein de ce groupe. Selon les données d’Eurostat, le volume de marchandises transportées par mer entre le Maroc et l’Union européenne a augmenté de 14,4% par rapport au troisième trimestre 2024. Cette évolution dépasse celles observées avec la Russie, en hausse de 13,9%, et le Canada, dont les flux ont progressé de 11,5%.

Le Maroc complète ainsi le classement des dix premiers partenaires maritimes extra-UE, aux côtés des États-Unis, du Royaume-Uni, de la Norvège, de la Chine, de la Turquie, du Brésil, de la Russie, de l’Égypte et du Canada. Les États-Unis conservent la première place pour le quatorzième trimestre consécutif, devant le Royaume-Uni, la Norvège, la Chine et la Turquie.

Le graphique publié par Eurostat situe les échanges avec le Maroc aux alentours de 15 millions de tonnes au troisième trimestre 2025. Le document ne fournit toutefois pas, dans son commentaire, de ventilation des flux marocains selon leur direction ni selon la nature des marchandises transportées. La dynamique ne se limite pas au seul troisième trimestre. L’indicateur annuel agrégé retenu par Eurostat fait ressortir une augmentation de 7,8% du transport maritime de marchandises entre le Maroc et l’Union européenne par rapport à la période précédente. Cette hausse place le Royaume derrière le Canada, qui affiche une progression annuelle de 11,8%, mais devant la Turquie (+5,6%), les États-Unis (+4,4%), la Russie (+3,6%), la Norvège (+0,7%) et le Royaume-Uni (+0,2%). À l’inverse, les flux avec l’Égypte et la Chine se sont repliés respectivement de 6,8% et 5%.

Les performances marocaines s’inscrivent dans une accélération plus large du commerce maritime entre l’Union européenne et l’Afrique. Au troisième trimestre 2025, les volumes transportés entre les ports européens et le continent ont augmenté de 8,8% sur un an, soit 8,5 millions de tonnes supplémentaires. L’Afrique affiche ainsi la progression régionale la plus marquée, devant l’Amérique, en hausse de 5,9%, et l’Asie-Océanie, qui avance de 1,6%.

Au total, les principaux ports de l’Union européenne ont traité 846 millions de tonnes de marchandises au troisième trimestre 2025, en augmentation de 2,4% par rapport à la même période de 2024 et de 0,7% par rapport au trimestre précédent. Les données publiées demeurent provisoires et peuvent faire l’objet de révisions. Les marchandises débarquées ont représenté 63,2% des volumes manutentionnés, avec 534,6 millions de tonnes, en hausse de 4% sur un an. Les flux sortants ont, en revanche, légèrement reculé de 0,3%, à 311,4 millions de tonnes.

Par catégorie de fret, les vracs liquides ont enregistré la croissance la plus importante, avec une hausse de 4,2%. Ils sont suivis par les unités roulières, ou trafic Ro-Ro, en progression de 2,3%, les vracs secs (+2%) et les grands conteneurs (+1,1%).