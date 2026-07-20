Liquidités : La pression des banques atténuée en juin

Dans sa Revue mensuelle de la conjoncture économique, monétaire et financière, la Banque Centrale indique avoir ramené le volume global de ses injections à 152,4 MMDH, réparti entre 53,7 MMDH sous forme d’avances à 7 jours, 52,1 MMDH au titre des opérations de pension livrée à 1 et 3 mois et 46,7 MMDH destinés au refinancement via les prêts garantis à long terme.

Au niveau du marché interbancaire, le volume quotidien moyen des échanges s’est situé à 2,2 MMDH et le taux moyen pondéré s’est établi à 2,25%.

Sur le marché des bons du Trésor, les taux ont affiché des évolutions contrastées en juin. Ainsi, ils ont connu de légères baisses pour l’ensemble des maturités sur le compartiment primaire alors qu’ils ont augmenté pour les maturités de moyen et long termes et connu une stagnation pour celle de court terme sur le marché secondaire.

Quant aux taux créditeurs appliqués aux dépôts bancaires, ils ont accusé des reculs mensuels en mai de 65 points de base (pbs) à 2,16% pour ceux à 6 mois et de 18 pbs à 2,6% pour ceux à un an.

Pour ce qui est du taux minimum de rémunération des comptes sur carnet, il a été fixé pour le deuxième semestre de l’année 2026 à 1,82%, en hausse de 21 pbs par rapport au semestre précédent.

Par ailleurs, les résultats de l’enquête de BAM auprès des banques sur les taux débiteurs appliqués aux crédits au secteur non financier, relatifs au premier trimestre de 2026, font ressortir une baisse trimestrielle de 16 pbs du taux moyen global à 4,66%.

Par secteur institutionnel, les taux assortissant les crédits aux entreprises non financières se sont contractés de 18 pbs à 4,54%, traduisant des replis de 59 pbs à 4,36% pour les prêts à l’équipement, de 11 pbs à 4,46% pour les facilités de trésorerie, et de 7 pbs à 5,37% pour les crédits à la promotion immobilière.

Par taille d’entreprises, les taux ont baissé de 19 pbs à 4,55% pour les grandes entreprises et de 2 pbs à 5,2% pour les très petites, petites et moyennes entreprises (TPME).

De même, les taux assortissant les prêts aux entrepreneurs individuels ont reculé de 14 pbs à 5,5%. Concernant les taux appliqués aux particuliers, ils ont augmenté de 5 pbs à 5,74%, recouvrant une hausse de 2 pbs à 7,21% pour les comptes débiteurs et crédits de trésorerie, une quasi-stabilité à 4,66% pour ceux à l’habitat et une baisse de 3 pbs à 6,86% pour ceux à la consommation.