Stress hydrique : L’ONEE injecte 210 MDH pour sécuriser l’approvisionnement en eau potable de la province de Settat

Dans un contexte macro-économique marqué par une pression hydrique historique sur les centres urbains et industriels du Royaume, la sécurisation des ressources en eau potable est devenue un impératif de souveraineté. C’est précisément pour répondre aux besoins vitaux de la région de la Chaouia que l’Office National de l’Électricité et de l’Eau Potable (ONEE) a franchi une étape décisive à Settat.

Le mardi 21 juillet 2026, Tarik Hamane, Directeur Général de l’ONEE, et Mohamed Ali Habouha, Gouverneur de la Province de Settat, ont officiellement procédé à la mise en service de la première tranche d’un projet d’adduction d’envergure. Représentant un investissement global de 210 millions de dirhams (MDH), ce chantier structurant réaffirme le rôle central de l’Office dans le soutien au développement économique et durable des territoires.

Un débit doublé pour sécuriser le bassin de Settat

La première phase opérationnelle de ce projet a mobilisé une enveloppe de 160 MDH, financée par l’ONEE via un prêt contracté auprès de la Banque Allemande de Développement (KfW). Elle apporte un bol d’air très attendu aux infrastructures locales :

Mobilisation d’un débit additionnel de 480 l/s à partir de la station de traitement Daourat, doublant instantanément la capacité d’approvisionnement pour atteindre un débit total de 1 000 l/s .

à partir de la station de traitement Daourat, doublant instantanément la capacité d’approvisionnement pour atteindre un débit total de . Pose d’une conduite principale (DN 800) s’étendant sur un linéaire de 40 kilomètres .

s’étendant sur un linéaire de . Modernisation lourde des équipements avec le remplacement des groupes électropompes au niveau de trois stations de pompage stratégiques.

avec le remplacement des groupes électropompes au niveau de trois stations de pompage stratégiques. Déploiement d’un système de télégestion de dernière génération pour piloter et rationaliser les flux en temps réel sur la nouvelle adduction.

BEI et KfW : L’appui stratégique des bailleurs internationaux

L’effort d’équipement ne s’arrête pas là. Une deuxième tranche de travaux, d’un montant de 50 MDH financée cette fois via un prêt de la Banque Européenne d’Investissement (BEI), est actuellement en cours de finalisation.

Ce second volet consiste en la pose d’une nouvelle conduite (DN 800) sur un linéaire de 5 kilomètres au cœur même de la maille urbaine de la ville de Settat. La mise en service de cette extension technique est programmée pour la fin septembre 2026. Elle permettra d’optimiser le maillage du réseau de distribution et d’éviter les déperditions d’eau dans le circuit final.

Pour la province de Settat — hub agricole et industriel névralgique de l’axe Casablanca-Marrakech —, la sécurisation de l’eau potable est le socle invisible de toute l’attractivité économique régionale. La concrétisation de ce projet de 210 MDH illustre la réactivité de l’ONEE face à la baisse des réserves de surface. En doublant d’un coup le débit de la station de Daourat et en numérisant la gestion du réseau via la télégestion, l’Office protège non seulement le cadre de vie des citoyens, mais sécurise également l’environnement d’affaires et la croissance industrielle de la région de la Chaouia face aux aléas climatiques.