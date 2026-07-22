Plus de 42.000 entreprises déjà créées : La majorité nichées à Casablanca, assure l’OMPIC

Les personnes morales représentent une part importante de ces créations, avec 75% du total, contre 71% à la même période de l’année précédente, indique l’OMPIC dans un communiqué. S’agissant des formes juridiques, la Société à Responsabilité Limitée à Associé Unique (SARL AU) demeure la structure la plus adoptée par les créateurs d’entreprises personnes morales, avec une part de 65,5% des immatriculations. Elle est suivie par la Société à Responsabilité Limitée (SARL) qui représente 33,6%.

Sur le plan territorial, la région de Casablanca-Settat se classe en tête en concentrant 39,3% des créations d’entreprises personnes morales. Elle est suivie par les régions de Rabat-Salé-Kénitra (14,3%), Marrakech-Safi (12,8%) et Tanger-Tétouan-Al Hoceima (10,4%). À elles seules, ces quatre régions regroupent 76,8% des créations globales de personnes morales au niveau du registre du commerce.

Concernant les secteurs d’activités, les entreprises personnes morales nouvellement créées exercent principalement dans le commerce (27,6’%), suivi du BTP et des activités immobilières (25,2%), des services divers (19,6%), du transport (7,7%) et de l’industrie (6,3%).

Pour ce qui est des entreprises individuelles (personnes physiques), la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima arrive en première position avec 21,1% des immatriculations, suivie de Casablanca-Settat (13,4%) et de l’Oriental (10,7%).

Par ailleurs, 56 618 noms commerciaux (certificats négatifs) ont été délivrés par l’OMPIC durant la période allant de janvier à mai 2026.