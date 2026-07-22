Interconnexion électrique : Rabat et Lisbonne se tournent vers Bruxelles

Initialement étudiée en 2018, cette idée a resurgi après la vaste panne qui a affecté l’Espagne et le Portugal en avril 2025, exposant les faiblesses des liaisons électriques de la péninsule Ibérique avec l’Europe. Actuellement, le Portugal n’est connecté qu’à l’Espagne. L’interconnexion envisagée avec le Maroc offrirait une alternative précieuse en cas de perturbations.

L’annonce a été faite suite à une rencontre à Lisbonne entre Leila Benali, ministre marocaine de la Transition énergétique, et Maria da Graça Carvalho, son homologue portugaise. Elles ont indiqué qu’elles présenteront ensemble le projet à la vice-présidente exécutive de la Commission européenne, Teresa Ribera, tout en sollicitant un soutien via le mécanisme d’interconnexion en Europe et en explorant l’intérêt des investisseurs avec un appel à manifestation impliquant gestionnaires de réseaux et entreprises de services publics.

« Nous avons décidé de commencer par discuter avec la Commission européenne pour voir si elle souhaite considérer ce projet comme un grand projet européen», a déclaré la responsable portugaise alors que son vis-à-vis marocaine a souligné que les deux pays veulent « réduire les coûts, notamment pour rendre l’accès à l’énergie plus abordable » pour leurs populations et secteurs économiques clés.

Pour l’heure, il est encore tôt pour savoir si le projet prendra la forme d’un câble sous-marin direct entre le Portugal et le Maroc ou s’il utilisera partiellement les infrastructures existantes via l’Espagne, déjà connectée au réseau électrique marocain, signale enfin M. G. Carvalho.