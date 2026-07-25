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Poursuite de Black Wind : Amnesty International s’invite…

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Poursuite de Black Wind : Amnesty International s’invite…

L’organisation internationale de défense des droits humains a déclaré que Black Wind, actuellement en détention provisoire, « fait l’objet de poursuites pour avoir exprimé des opinions critiques ».

Mercredi, le tribunal correctionnel de première instance à Casablanca a rejeté la demande de remise en liberté provisoire de l’artiste et décidé de reporter l’examen du dossier à l’audience du 31 juillet.

Le 10 juillet, les autorités avaient notifié au rappeur son interdiction de quitter le territoire national. Convoqué par la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ), il a ensuite été placé en garde à vue et poursuivi pour « outrage à une institution constitutionnelle ».

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